Nokia 3310 ist zurück: Ab wann es das Kulthandy zu kaufen gibt

Barcelona - Beim Mobile World Congress in Barcelona wurde das neue, alte Nokia 3310 vorgestellt. Wir sagen Ihnen, was das Nokia 3310 alles kann und worauf Sie verzichten müssen.

Das legendäre Handy Nokia 3310 ist zurück - das hat der finnische Anbieter HMD Global, der alle Geräte unter der Marke Nokia entwickelt und produziert, beim Mobile World Congress in Barcelona verkündet. In Zeiten der Smartphones freuten sich sicherlich schon lange nicht mehr so viele Menschen über ein einfaches Tasten-Handy. Das Nokia 3310 ist allerdings nicht irgendein Handy - das Telefon aus dem Jahr 2000 besitzt mittlerweile so etwas wie einen Kultstatus. Bei einigen könnte die Neuauflage des Nokia 3310 nostalgische Gefühle auslösen. Aber auch junge Menschen, die die Nokia-3310-Ära verpasst haben, könnten durchaus von dem simplen Tasten-Handy angetan sein: Denn es sieht nicht nur modern aus, sondern verbirgt auch die ein oder andere vorteilhafte Funktion.

Nokia 3310: So modern sieht das Handy heute aus

Optisch ähnelt das neue Nokia 3310 dem alten aus dem Jahre 2000 sehr und erinnert damit auch an die alten Zeiten zurück - ohne Smatphones mit Touchsreens zurück. Nichtsdestotrotz ist das Nokia 3310 nicht mehr das gleiche, das es vor 17 Jahren war. An dem neuen, alten Kulthandy wurden einige optische Veränderungen vorgenommen, die es modern wirken lassen.

+ So sieht das neue, alte Nokia 3310 aus. © dpa

Laut dem Radiosender bigFM soll das neue Nokia 3310 wesentlich leichter sein als das Alte. Außerdem ist es ein wenig dünner geworden und sieht nicht mehr so kastig und klobig aus wie noch vor 17 Jahren. Die größte optische Veränderung allerdings das Display: Das hat sich nicht nur vergrößert, sondern sich auch von der schwarzen und verpixelten Schrift mit dem neongrünen Hintergrund verabschiedet. Der 2,4-Zoll-Display ist jetzt farbig und passt damit perfekt zu den bunten Plastik-Gehäusen des Nokia 3310. Aber keine Sorge - das neue Nokia-Handy gibt es nicht nur in verrücktem Gelb, Rot oder Blau. Das Telefon soll es auch im gewohnten altbekannten Grau zu kaufen geben.

Nokia 3310: Ab wann gibt es das neue Handy?

Das ist die Frage, die Nostalgie-Fans natürlich am meisten interessiert: Ab wann gibt es das Nokia 3310 zu kaufen? Unsere Online-Redaktion hat bei der finnischen Firma Nokia nachgefragt. „Die Nokia-Handys sind ab dem zweiten Quartal 2017 weltweit verfügbar“, heißt es beim zuständigen Presse-Service. Das zweite Quartal beginnt ab April 2017 - und ab dann ist das Kulthandy Nokia 3310 somit auch in Deutschland zu kaufen.

Nokia 3310: Das alles kann das neue, alte Handy

Klar, telefonieren und SMS schreiben kann man mit diesem Handy auch - das sollte keine große Überraschung sein. Aber das kleine Tasten-Handy kann noch vieles mehr. Laut Focus sind im Nokia 3310 ein MP3-Player und ein UKW-Radio integriert - so hat man seine Musik also immer dabei. Das Nokia 3310 kommt mit einer 2-Megapixel-Kamera. Der LED-Blitz ermöglicht es außerdem, dass man nachts oder in einem dunklen Raum Bilder mit dem Handy schießen kann. Kamera und Blitz sind also schon mal vorhanden.

Eine ganz andere Besonderheit des Nokia 3310 aber stellt alle anderen Features eindeutig in den Schatten. Smartphone-Nutzer kennen das Problem: Hier mal wieder zu lange auf Facebook verbracht, dann noch schnell ein YouTube-Video geschaut und sich noch eben kurz den Weg zur nächsten Bank navigieren lassen - und schon ist der Akku leer. Dieses Problem ist bei dem Nokia 3310 kein Thema. Im Standby-Modus soll dem Handy einen ganzen Monat lang der Saft nicht ausgehen - in Zeiten der Smartphones klingt das wahrlich unglaublich. Wer viel und gerne telefoniert, kann das ganze 22 Stunden tun, bevor der Akku des Nokia 3310 den Geist aufgibt.

Für eine Sache ist das Kulthandy seit 17 Jahren bekannt und besonders beliebt - dem Spiel Snake. Natürlich hat es sich der finnische Anbieter HMD Global nicht nehmen lassen, das Hit-Spiel auf dem Nokia 3310 vorzuinstallieren. Dank des neuen farbigen Displays kann das Spiel jetzt auch in Farbe wieder süchtig machen. Auch der typische Klingelton des Nokia-Handys wird auf dem neuen Telefon zu finden sein.

Nokia 3310: Funktioniert WhatsApp auf dem neuen Handy?

Nicht nur optisch wurde das neue Nokia 3310 modernisiert. Auch was die Funktionen angeht, ist das Handy auf aktuellstem Stand. Was es allerdings nicht gibt: eine Internet-Funktion. Bedeutet also, dass Sie mit dem Handy nicht schnell nach der nächsten Tankstelle suchen können. Auch der beliebte Messenger WhatsApp funktioniert ohne Internet nicht. Das heißt: Sie müssen wohl oder übel auf SMS zurückgreifen oder jemanden Anrufen, anstatt eine Sprachnachricht zu versenden. Das hat aber auch seine Vorteile: Sie sparen sich Geld für eine Internet-Flat. Wer sich allerdings ein Nokia 3310 holt, hat dafür sicherlich auch nostalgische Gründe - und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man mal nicht im Internet surfen kann.

Nokia 3310: So viel kostet das Handy

Ein Handy unter 50 Euro? Das ist bei einem Smartphone kaum denkbar. Das Nokia 3310 allerdings schafft es: Der Verkaufspreis soll weltweit im Schnitt bei 49 Dollar liegen.

Ja, man muss bei dem Nokia 3310 zwar auf das Internet verzichten, aber es erfüllt auch ohne das welweite Netz den Ur-Gedanken eines Telefons: Man ist erreichbar und kann andere Menschen ebenso erreichen. Und wer will nicht endlich wieder Tag und Nacht an dem Spiel Snake verzweifeln?

mpa/dpa