Alpenrock, Punsch und tolle Stimmung

FEHMARN -ga- Weihnachtszeit – stille Zeit. Das ist für viele das Credo in den Dezemberwochen, doch Ausnahmen davon müssen auch einmal sein. Eine dieser Ausnahmen war der Stimmungsauftritt der österreichischen Rockband „Steirerbluat“ am Sonnabend auf der Veranstaltungsbühne der Burger Weihnachtswochen.

Schluss mit Ruhe und mit Sanftmut, die fünf Burschen aus dem Alpenländle heizten trotz nicht gerade geringen Glühweinkonsums an den zahlreichen Weihnachtsmarktbuden und fast frühlingshafter Temperaturen tüchtig ein.

+ Die Besucher strömten in Scharen auf den Weihnachtsmarkt, ließen sich von der guten Laune der Österreicher anstecken und feierten mächtig ab. © Fehmarn24/Gamon

„Alpenrock meets Baltic Sea“ lautete das Motto der fünfköpfigen Gruppe, die für rockige Volksmusik aus den Alpen bekannt ist und die mit ihren deutschsprachigen Texten überall für ausgelassene Stimmung zu fast jedem Anlass sorgt. Dass die Band unter der Leitung ihres Frontmannes und Bandleader Christian Hütter am Sonnabend überhaupt pünktlich auftreten konnte, ist eigentlich ein Glücksfall. Sie wollten schon am Freitag auf der Insel eintreffen, doch eine Autopanne rund 800 Kilometer vor Fehmarn machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. So war in Bayern erst einmal ein Zwangsaufenthalt mit zusätzlicher Hotelübernachtung angesagt.