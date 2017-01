Anbaden feiert 25-jähriges Jubiläum

Landjugend Fehmarn startet Sonntag in die Badesaison 2017 – Mutige Mitmacher sind herzlich willkommen

+ © Fehmarn24/ Der Südstrand ist am Sonntag kein Ort für Warmduscher. Es ist eine lieb gewonnene Tradition, in bunten Kostümen am Anbaden der Landjugend teilzunehmen. Um 14 Uhr geht‘s los. © Fehmarn24/

FEHMARN -loj- Die Nachbargemeinden Großenbrode und Heiligenhafen haben es am vergangenen Wochenende vorgemacht, am Sonntag zieht Fehmarn nach. Um 14 Uhr steht das Anbaden der Landjugend am Südstrand an.

2016 waren es 81 Mutige, die sich in die gerade einmal drei Grad kalte Ostsee trauten. Unter begeistertem Johlen der zahlreichen Zuschauer stürzten sich die Anbader ins Wasser, nur die wenigsten machten auf halbem Wege kehrt. Gibt es dieses Jahr vielleicht einen neuen Teilnehmerrekord? Der wurde im letzten Jahr nämlich nicht aufgestellt. Spannend ist auch die Frage, welche Verkleidungen die Anbader präsentieren. Das wichtigste Utensil sollte auch in diesem Jahr wieder die Pudelmütze sein, so bleibt der Kopf wenigstens warm.

Sauna und Whirlpool zum Jubiläum

Dieses Anbaden ist ein ganz besonderes für die Landjugend, denn es feiert seinen 25. Geburtstag. Daher werde es am Sonntag eine neue Attraktion geben, wie die Landjugend mitteilt: Zum ersten Mal steht direkt am Strand eine Sauna, die man nach dem Anbaden nutzen kann. Sebastian Kohlhoff, Besitzer und Betreiber von „Kohlis Fasssauna“, stellt außerdem einen mobilen Whirlpool auf. Da können sich die Wagemutigen nach ihrem erfrischenden Bad in der Ostsee schnell aufwärmen.

Der Hamburger Sebastian Kohlhoff ist, wie auf seiner Facebook-Seite zu lesen ist, selbst ein großer Saunafan. „Saunieren macht glücklich“, findet er. Die Finnen haben die Sauna schließlich nicht umsonst für die kalte Jahreszeit erfunden. In die Sauna passen maximal sechs Leute. Eingeheizt wird mit Holz, der Saunaofen ähnelt in der Handhabung einem Kamin und kann bis auf 100 Grad erhitzt werden. Auch für das leibliche Wohl ist in Form von heißem Glühwein und Kakao gesorgt.



Damit auch Kurzentschlossene dieses Abenteuer bestreiten können, ist die Anmeldung direkt vor Ort. Fehmarn darf also gespannt sein, wie das Wetter am Sonntag wird. Eines steht schon einmal fest: Viel wärmer als im vergangenen Jahr dürfte es wohl nicht werden. Die Bilder vom völlig vereisten Südstrand dürften noch in Erinnerung sein.