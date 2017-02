Behncke: Luxus von heute ist Standard von morgen

FEHMARN -hö- Die Projekte, die der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) angeschoben hat und umsetzen will, um die touristische Infrastruktur der Insel Fehmarn zu verbessern, sind nicht an einer Hand abzuzählen. Der Nachholbedarf ist groß. Dabei geht es um eine qualitativ hochwertige Entwicklung. So sagt Fehmarns Tourismusdirektor Oliver Behncke, seit eineinhalb Jahren im Amt: „Der Luxus von heute ist der Standard von morgen.“

Noch etwas in der Warteschleife hängt der Luxus an der Jachthafenpromenade, denn der Förderantrag für das 7,5 Millionen Euro teure Projekt muss noch einmal überarbeitet werden. Das berichtete Tourismusdirektor Oliver Behncke im Rahmen eines Gesprächs mit dem FT. Trotzdem: Beim vorgesehenen Baubeginn im September dieses Jahres soll es bleiben.

Bei Jachthafenpromenade wird nachjustiert

Die Nachjustierung beim Förderantrag hängt auch mit dem Wechsel des Planungsbüros zusammen (wir berichteten). 14-tägig finden Abstimmungsgespräche mit dem TSF, der Planer Merkel und Siller sowie Claudia Parge vom Fachbereich Bauen und Häfen statt. „Wir planen intensivst weiter“, so Behncke. Zu den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung des Büros Benthien zählt beispielsweise die Verlagerung der Stellplätze mehr zur Straße hin, um mehr Platz zu schaffen für die Ausgestaltung des nutzbaren Promenadenbereichs, oder der Bau einer weiteren Slipanlage. Erforderlich sind aber auch zusätzliche Baugrunduntersuchungen.

+ Tourismusdirektor Oliver Behncke hält qualitativ hochwertige Investitionen in die touristische Infrastruktur für unabdingbar, wenn Fehmarn im Wettbewerb mithalten will. © Fehmarn24/Höppner Baustart im September soll es auch heißen für die Beachbar am östlichen Ende der Promenade in Burgtiefe. Das Gebäude soll in zweigeschossiger Bauweise und mit angeschlossenem Sanitärtrakt errichtet werden. 800000 Euro werden hier investiert. „Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor“, teilt der Tourismusdirektor mit.

Losgehen soll es im September auch mit dem Neubau eines Sanitärgebäudes am Jachthafen. In den 600000 Euro Baukosten sei die Errichtung eines öffentlichen Unisex-WC eingeschlossen, so Behncke.

Die Errichtung von öffentlichen Toiletten steht ohnehin ganz oben auf der Agenda des TSF. Für das Projekt in Westermarkelsdorf liegt die Baugenehmigung vor, für das WC in Petersdorf wird diese erwartet. Ein Bauantrag ist zudem gestellt für ein Toilettengebäude am Südstrand in Höhe Strandhotel Bene. Hier gibt es laut Behncke aktuell Abstimmungsgespräche mit dem Kreisbauamt. In Verhandlungen steht der TSF auch mit der Hafen Orth GmbH, um auch dort im Hafenbereich ein öffentliches WC errichten zu können. „Öffentliche Toiletten gehören einfach zur Basisinfrastruktur“, ist der Tourismusdirektor überzeugt. Investieren will der TSF zudem in die Sanierung der Wache der DLRG in Meeschendorf. Rund 40000 Euro sind hierfür vorgesehen. „Wir müssen auch hier Qualität vorhalten, um die freiwilligen Retter zu motivieren, zu uns zu kommen“, so Behncke.

Zur derzeit laufenden Sanierung des „FehMare“ hat der TSF ebenfalls beigetragen.

Mit rund 250000 Euro sei der Tourismus-Service dabei, umreißt Fehmarns Tourismuschef den Kostenrahmen. Darunter fallen Fliesenarbeiten sowie die Modernisierung der Saunen und Umkleiden und gleichermaßen die Einrichtung eines Ruheraumes. Am Außenanstrich soll in diesem Jahr ebenfalls noch etwas getan werden.

Mit vielen Gebäuden geht es also voran, bei den Immobilien, in denen der TSF untergebracht ist, hakt es noch. Das TSF-Gebäude am Südstrand platzt aus allen Nähten, ein moderner Veranstaltungsraum fehlt.

Als mögliche Alternative für einen Neubau käme das Haus des Gastes infrage. Es ist bekannt, dass die niederländischen Investoren, denen die Spielwiese gehört und auf ihr eine große Hotelanlage errichten möchten (wir berichteten), die marode Immobilie gerne loswerden wollen. Konkrete Angebote gebe es laut Oliver Behncke aber noch nicht. Anfang März soll es Gespräche mit den Niederländern geben. Als weitere Option gelte immer noch ein Neubau im Stadtpark, es unterliege aber alles dem kommunalpolitischen Entscheidungsprozess, so Fehmarns Tourismuschef.

Entschieden ist hingegen bereits über das Ende der Tourist-Information im Mummendorfer Weg. „Der Vertrag ist zum 31. Dezember 2017 gekündigt“, teilt Behncke mit. Der versteckte Standort am Ortseingang von Burg gilt seit Jahren als suboptimal. Nun möchte der TSF mit einer neuen Filiale an einen geeigneten Standort umziehen. Hier sei man in Gesprächen mit Vermietern aus der Bahnhofstraße und der Süderstraße, berichtet Behncke. Mehr als interessant wäre natürlich ein Standort in der Breiten Straße. Doch hier hält Oliver Behncke die finanziellen Möglichkeiten des TSF für begrenzt: „In 1-a-Lage werden wir das nicht bezahlen können.“