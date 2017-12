Bestehen in der Veränderung

CISMAR -mb- Rückkehr an den Anfang: Vor achteinhalb Jahren kamen Synodale aus den ehemaligen Kirchenkreisen Eutin und Oldenburg im Klosterkrug in Cismar zur konstituierenden Sitzung des Kirchenkreises Ostholstein zusammen. Die Herausforderungen sind nicht weniger geworden – eine zukunftsfähige Kirche, die nahe bei den Menschen und in möglichst vielen Milieus zu Hause ist, das – und nicht weniger – müsse der Anspruch sein, so die Quintessenz des Berichts der beiden Pröpste Dirk Süssenbach und Peter Barz.

Beide Pröpste zeigten sich zunächst im Rückblick auf das Reformationsjubiläum glücklich darüber, wie die Gemeinden viele kleine und große Aktionen, Feste, Musicals, Diskussionsrunden, Workshops und Gottesdienste organisiert hatten. „Vielfalt, Kreativität und Engagement haben wir in unseren Gemeinden – wunderbar, was dort alles zu sehen und zu erleben war“, sagte Barz, der die Synodalen bat, diese Worte der Anerkennung in die Kirchengemeinden mitzunehmen. Viele Menschen hätten dies, so Barz, als bedeutsames historisches Ereignis wahrgenommen und „entdeckt, dass unser ganzer moderner Freiheitsbegriff ohne Reformation nicht denkbar wäre, und dass auch unser kulturelles Erbe zentrale Impulse aus der Reformation erhalten hat“, fügte Propst Süssenbach nahtlos an.

Abseits des Jubiläums sehen beide jedoch eine Erosion der christlichen Werte und damit verbunden, eine notwendige Unterstützung der engagierten Ehrenamtler, durch Angebote Glaubensvermittlung und Kompetenz zu stärken, um dieser gesellschaftlichen Entwicklung entgegenwirken zu können.



„Kirche muss ständig reformiert werden“, betonte Barz und sprach von der Veränderung, die das Bestehende sei. „Die Basis bleibt, Formsprache und Gestaltung ändern sich.“ Nur so könne man an die Lebenswirklichkeiten der Menschen andocken, war sich der Propst in seiner Rede sicher.



Haushalt einstimmig verabschiedet

Dem Haushaltsplan und Teilhaushaltsplan für das Kindertagesstättenwerk für 2018 stimmten alle 71 anwesenden Synodalen zu. Für das Kita-Werk wird mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund acht Millionen Euro geplant. Für den Haushalt, der sich aus drei Teilen zusammensetzt, sind es circa 15,1 Millionen Euro. Davon entfallen 4,6 Millionen Euro auf den Gemeinschaftsanteil, etwas mehr als 3,6 Millionen Euro ist der Finanzbedarf des Kirchenkreises und 5,5 Millionen Euro gehen an die Kirchengemeinden. Falls die Einnahmen geringer ausfallen, wird der Fehlbetrag durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage beseitigt.



„Life Challenge“ kann unterstützt werden

Der erste Schritt ist getan: Die Empfehlung zur finanziellen Unterstützung der Suchtkrankenhilfe „Life Challenge“ auf Fehmarn bekam von den Synodalen deutliche Zustimmung. „Wir geben grünes Licht. Wenn die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, kann der Kirchenkreis das Projekt aktiv unterstützen“, sagte Peter Wendt, Präses der Kirchensynode. Nicht gerade wenige Hürden müssten dafür abgearbeitet werden, bis die Diakoniegesetzgebung erfüllt sei, so Süssenbach. Unter anderem muss der Verein einen Antrag auf Anerkennung als selbstständiges Diakoniewerk des Kirchenkreises stellen. Süssenbach: „Ich vermute, dass dies die nächste Synode Ende Februar 2018 klären wird.“



Der Präses der scheidenden Synode zog am Ende ein positives Fazit: „Am Anfang stand auch bei René Descartes der Zweifel – so auch bei unserer Fusion. Nach acht Jahren und am Ende der ersten Wahlperiode haben wir eine positive Entwicklung vollzogen, gemeinschaftlich in zahlreichen Projekten positive Signale gesetzt, und das werden wir auch weiterhin tun.“