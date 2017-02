Blanck: „Das ist Trumpismus pur“

FEHMARN - hö - Selbstbewusst in der Öffentlichkeit auftreten, aber immer wieder selbstkritisch das eigene Handeln beleuchten. So sollten nach Auffassung von Fehmarns Bauernchef Gunnar Müller die Landwirte auf die aktuellen Herausforderungen reagieren. Das sagte Müller am Dienstag auf der Bezirksversammlung des Kreisbauernverbandes Ostholstein-Lübeck im Gasthof Meetz in Bannesdorf.

Zur Umsetzung der von Gunnar Müller skizzierten Maxime referierte Sönke Hauschild vom Bauernverband Schleswig-Holstein zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit und Selbstbild der Landwirtschaft“. Eigentlich war Bauernpräsident Werner Schwarz als Gastredner erwartet worden, doch der hatte aufgrund eines Trauerfalls kurzfristig absagen müssen.

„Ersatzmann“ Sönke Hauschild hatte das Publikum aber schnell in seinen Bann gezogen. Anhand von Beispielen versuchte er immer wieder Widersprüche aufzuzeigen, wie Landwirtschaft auf der einen Seite handelt, sie auf der anderen Seite aber durch Negativkampagnen von Nichtregierungsorganisationen (NGO), verbreitet über zahlreiche Medien, immer wieder in Misskredit gebracht wird. „Und das ist es dann, wie wir wahrgenommen werden“, sagte Hauschild. Dabei gelte der Landwirt als solcher als vertrauenswürdig. Er unterfütterte dies mit Zahlen aus einer Umfrage, nach der die Berufsgruppe des Landwirts zehnmal vetrauenswürdiger sei als die des Politikers.



Doch Hauschild hat ein gesellschaftliches Problem ausgemacht, mit dem auch die Landwirte zu kämpfen haben, und das er wie folgt skizziert: „In einer pluralistische Gesellschaft ist die Wahrheit umstritten, Fakten erzeugen keine Glaubwürdigkeit mehr.“



Gespräch mit Hagedorn über Barbara Hendricks

Donald Trump lässt grüßen. Und wo Trump in der Diskussion auftaucht, ist bei den Landwirten mittlerweile Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nicht mehr weit. Mit der Plakataktion des Ministeriums (unter anderem: „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“) habe sich Hendricks disqualifiziert, schimpfte Klaus-Dieter Blanck, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. „Eine deutsche Ministerin hat nicht das Recht, solche Kampagnen zu führen. Das ist Trumpismus pur.“ Als Ministerin sei sie nicht mehr tragbar, sagte Blanck unter dem Applaus der anwesenden Landwirte. In der kommenden Woche sei wegen Hendricks ein Gespräch mit der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn anberaumt worden, ergänzte der Bauernchef, der – einmal in Fahrt und für klare Worte bekannt – auf den US-amerikanischen Präsidenten zurückschwenkte und sagte: „Die Wahl von Trump hat mich schwer geschockt.“



Doch wie sieht nun der Rezeptvorschlag von Sönke Hauschild aus, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen? Keine Negativkampagnen starten, sondern „entwaffnende Kampagnen“ und Verzicht auf negative Stimmungsmache, so Hauschild. Das bedeutet für ihn, die Bürger wieder zum Nachdenken zu bewegen. Viel zu oft würden Aussagen unreflektiert aufgenommen. Es sei doch ein Widerspruch, dass ein und dieselbe Person als Verbraucher beim Discounter kauft, sie sich als Bürger aber bei Greenpeace engagiert, so Hauschild. Dem müsse man sich offen und ehrlich stellen.



Für diese Offenheit steht auch Gunnar Müller. „Es gibt genügend Bereiche, wo wir besser werden können. Geht raus und diskutiert“, empfahl er den im Saal sitzenden Vertretern seines Berufstandes. Doch auch über eine Personalie sollten sie sich Gedanken machen, denn Klaus-Dieter Blanck wird im Herbst aus Altersgründen nicht wieder für den Posten des Kreisverbandsvorsitzenden kandidieren. Dabei sei er gerade im Alter so richtig gut geworden, meinte Gunnar Müller.