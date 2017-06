Nur ein Däne war schneller als Rüder

FEHMARN - hö - Lokalmatador Hans-Thorben Rüder verpasste mit „Amba“ beim Fehmarn-Pferde-Festival ganz knapp den Sieg im Großen Preis des Kaufhauses Stolz, einem S***-Springen. Trotz fehlerfreien Rittes und einer Zeit von 41,03 Sekunden im Stechen musste er dem Dänen Mathias Johansen auf „Casalino“ (39,17) den Vortritt lassen. „Ich wollte unbedingt gewinnen“, gab Rüder bei der Siegerehrung unumwunden zu, „aber der Däne war schneller“.

Bereits vor zwei Jahren war Rüder ganz knapp am Sieg vorbeigesprungen, auch damals war er Zweiter geworden. In diesem Jahr kam für ihn aber noch ein dritter Platz hinzu, denn mit seinem zweiten Pferd „Pure Pitu“ ging er ebenfalls Null in 41,78 Sekunden. Für Hans-Thorben Rüder war es ohnehin ein super Wochenende, denn aus den Händen des 1. Vorsitzenden des Fehmarnschen Ringreitervereins (FRRV), Hinrich Köhlbrandt, erhielt er als erfolgreichster Reiter der Großen Tour noch einen Sonderpreis. Vor dem Großen Preis hatte in dieser Wertung noch der Grieche Angelos Touloupis die Nase vorne gehabt.

+ Hans-Thorben Rüder, hier mit „Amba“, war beim Fehmarn-Pferde-Festival der erfolgreichste Reiter der Großen Tour. © fehmarn24/Höppner

Den tollen Gesamterfolg für Fehmarns Reiter untermauerte Publikumsliebling Sven Gero Hünicke, der mit seinem Erfolgspferd „Sunshine Brown“ mit einer umjubelten Nullrunde ebenfalls ins Stechen gekommen war, wo er erneut fehlerfrei blieb und 42,58 Sekunden Platz fünf bedeuteten. Nur wenig schneller waren Nisse Lüneburg und „Cordillo“, zuletzt Dritte im Derby, mit 42,21 Sekunden. Hünicke hatte nachmittags zuvor wegen seiner jüngsten Erfolge das Goldene Reitabzeichen in Empfang nehmen dürfen. Da war der Jubel der Reitsportgemeinde groß, als das Paar auf die verdiente Ehrenrunde gehen durfte.



Im Feld der neun fehlerfreien Ritte beim Großen Preis war auch der Fehmaraner Carl-Christian Rahlf vertreten, der im Stechen einen Abwurf hatte und sich den achten Platz sicherte. Die weiteren Platzierungen machten die Amazonen Miriam Schneider mit Cartagena“ (6.) und „Cosimax“ (9.) sowie Jule Lüneburg mit „Sternenbanner“ (7.) unter sich aus.



Fehmarns Amazone Inga Czwalina, mit bislang sieben Erfolgen im Großen Preis Rekordsiegerin, hatte mit „Bella Marie“ einen Abwurf an der dreifachen Kombination und verpasste das Stechen ebenso wie Kai Rüder mit „Cross Keys“, dem die dreifache Kombination ebenfalls zum Verhängnis geworden war.



+ Sieg in der S**-Dressur: Eine strahlende Dr. Frauke Oelerich und der stolze achtjährige Hannoveraner „Cefalu“. © fehmarn24/Höppner



Das Publikum war mit fundierten Infos bestens versorgt worden durch Reitsportexperte Carsten Sostmeier, der vor dem Springen mit Inga Czwalina, „eine der besten Amazonen Deutschlands“, so Sostmeier, den Parcours durch- und abgegangen war. Die Dichte an guten Reitsportlern auf Fehmarn habe ganz Deutschland nicht, meinte der Reitsportfachmann. Bei einem Blick auf das Feld der im Großen Preis Platzierten durfte er sich in seiner Einschätzung nur 90 Minuten später bestätigt fühlen.



Doch nicht nur beim Springen bewiesen die Fehmaraner gestern große Klasse, auch in der Dressur, wo sich Dr. Frauke Oelerich vom FRRV mit „Cefalu“ den Sieg in der S**-Dressur, Intermediaire I-Kür, sicherte. Aber auch Vielseitigkeitsreiter Kai Rüder, kürzlich erst mit einem Startplatz beim CHIO in Aachen ausgestattet, zeigte sein Können im Dressurviereck. Mit dem zehnjährigen Hannoveraner „Sternenzauber“ ging es für ihn in dieser Prüfung bis auf Platz vier hoch.