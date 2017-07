Drei Tage toller Beachsport zum Anfassen am Südstrand

Ab aufs Wasser. Das SUP & Beachsport Festival am Südstrand kombiniert von Freitag bis Sonntag Breiten- mit Spitzensport.

FEHMARN -loj-hö- Der Südstrand von Fehmarn steht am Wochenende kopf. Bereits zum sechsten Mal lädt der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) zum SUP & Beachsport Festival von Freitag bis Sonntag (21. bis 23. Juli) mit einem vielfältigen Angebot zum Mitmachen ein. Schwerpunkt ist die Trendsportart Stand Up Paddling.

Am Sonnabend und Sonntag gibt es zudem hochkarätigen Sport auf der Ostsee zu sehen. Die besten deutschen SUP-Sportler kämpfen um die deutsche Meisterschaft im Technical Race und um Ranglistenpunkte im Long Distance. Gefeiert wird natürlich auch. Freitag und Sonnabend können alle Feierwütigen die Nacht zum Tag machen – nur wenige Meter von den Ostseewellen entfernt. Jeweils ab 19 Uhr steigen die großen Partys unter freiem Himmel. An den Turntables stehen dann Tobi RnK & DJ Kyle.

Stand Up Paddling boomt und mit allen führenden SUP-Marken ist das SUP & Beachsport Festival Fehmarn die größte „Ausprobiermesse“ Deutschlands. Neben SUP auf der Ostsee können Interessierte am Strand erste Schritte auf der Slackline wagen, Erfahrungen sammeln im Crossminton oder die eigene Geschicklichkeit auf dem Indo-Board auf die Probe stellen.



„Der Tourismus-Service freut sich sehr, dass die Wassersportinsel Fehmarn den Gästen neben dem Surf Festival und dem Kitesurf World Cup auch in der Trendsportart Stand Up Paddling ein Top-Event zu bieten hat. Besonders reizvoll ist die Kombination aus hochkarätigen SUP-Wettbewerben mit prominenten Sportlern und kostenfreien SUP-Kursen, die jedem Besucher Spaß und Unterhaltung garantieren“, ist TSF-Veranstaltungsleiterin Dr. Andrea Opielka überzeugt.



Ausgebildete Lehrer stehen Anfängern und Fortgeschrittenen mit Tipps und Kniffen zur Seite. Die besten SUP-Sportler Deutschlands sind vor Ort und geben Tipps aus der Wettkampfpraxis. Daneben gibt es die Möglichkeit, SUP-Yoga auszuprobieren, kleine Touren zu unternehmen oder es bei Spaß-Rennen den Profis gleichzutun.



Am Sonnabend und Sonntag greifen die Profis zum Paddel. Die besten deutschen Stand Up Paddler kämpfen um die Titel im Technical Race, dem spektakulärsten Wettkampfformat. Harte Bojenfights, packende Sprints und starke Nerven sind gefragt beim Slalom durch die brechenden Wellen.



Vorbereitung für die Weltmeisterschaft

Für einige Athleten ist das Technical Race die Generalprobe für die kommende Weltmeisterschaft im September in Dänemark. Für das deutsche Team treten dort in dieser Disziplin die Hamburgerin Paulina Herpel, die auf Fuerteventura lebende Susanne Lier, der Hamburger Kai Nikolas Steiner und der Potsdamer Paul Ganse an. Allesamt sind auch auf Fehmarn am Start.

Wer wichtige Ranglistenpunkte in der zweiten Profi-Disziplin Long Distance holen möchte, muss zwölf Kilometer Vollgas geben. Für einen Platz auf dem Treppchen sind hier Ausdauer und Taktik die entscheidenden Faktoren. Es gibt zwar keine Meisterehren, dafür aber wichtige Punkte für die SUP-Bundesliga zu gewinnen.



Im Long Distance Race starten alle Teilnehmer gemeinsam. Sollten die äußeren Bedingungen es zulassen, wird dieses Rennen als Downwinder durchgeführt. Das bedeutet, dass der Kurs so gelegt wird, dass größtenteils der Wind von hinten kommt. Die Kunst ist es hier, die Wellen und den Wind möglichst perfekt zu nutzten, um zusätzliche Geschwindigkeit zu bekommen. Auch hier ist das Ziel direkt im Event-Bereich am Strand.