Eine bedrohte Baumart als Symbol des Klimawandels

FEHMARN - Von Laura Oswald-Jüttner Vor der Inselschule steht seit gestern ein neuer Baum – eine Blutbuche. Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Gruppe haben ihn frisch gepflanzt. Die Aktion ist teil des „Climate-Change“-Projektes der UNESCO.

Schon am Montagmorgen rückte UNESCO-Schulkoordinatorin Mareike Köhler mit einigen Schülern an, um das Loch für den neuen Baum auszuheben. Keine leichte Aufgabe, war der Boden doch nicht so locker wie angenommen. Aber mit ein bisschen Muskelkraft klappte das dann doch ganz gut.

Dienstagmittag dann versammelte sich die Gruppe, zu der Schüler der Klassen sieben bis 13 gehören, um die Buche einzupflanzen. Bewaffnet mit Spaten und säckeweise Blumenerde setzten sie den Baum ein und sahen zu, dass er auch gerade und fest in die Erde kam. Anschließend galt es noch, zwei Pfähle einzuschlagen, um das Gewächs mit einer Schnur zu fixieren. Bis sich die Wurzeln mit dem neuen Standort verbunden haben, dauert es noch einige Zeit.



Passenderweise steht die Blutbuche jetzt genau gegenüber dem Gebäudeteil, an dem das UNESCO-Banner befestigt ist. Mit dem Standort seien alle zufrieden gewesen, meinte Mareike Köhler.



„Es reicht natürlich nicht, einen Baum zu pflanzen, da muss noch was kommen“, so die Pädagogin weiter. Aber warum eigentlich eine Blutbuche? „Weil sie schön aussieht“, lachte Köhler.



Aber es gibt auch einen ernsthaften Hintergrund: Die Buche war ursprünglich eine der in Deutschland am weitesten verbreiteten Baumarten. Heute kommt sie jedoch nur noch in 15 Prozent aller deutschen Wälder vor. „Buchen können über 400 Jahre alt werden und dienen vielen verschiedenen Insekten, Vögeln und Kleinsäugern als Lebensraum“, so Köhler.



Am „Climate-Change“-Projekt der UNESCO nehmen deutschlandweit nur zwölf Schulen teil. Ziel ist es, dass sich die gesamte Schule mit diesem Thema ganzheitlich auseinandersetzt. Im März besuchten Luise Leu und Oskar Laskawski die Auftaktkonferenz in Wolfsburg. Dort trafen sie mit 22 Schülerinnen und Schülern der anderen Projektpartner zusammen. Als Repräsentanten der Inselschule Fehmarn packten sie gestern natürlich ebenso tatkräftig mit an.



Die gesamte Gruppe dankt der Gärtnerei Töpfer, die den Baum, die Erde und die Pfähle recht günstig zur Verfügung stellte. Wenn die Blutbuche sich vor der Inselschule eingewöhnt hat, planen die Schülerinnen und Schüler ein Hinweisschild anzufertigen, das über die Hintergründe der Aktion informieren soll.