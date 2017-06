12. Fehmarn-Cup feierlich eröffnet

Bürgervorsteherin Brigitte Brill gab am Freitag um 16.01 Uhr den Startschuss für das Jugendfußballturnier

+ © Fehmarn 24/Braesch Michèle Weisgerber (l.),Alexandra Schliebener, Vivian Duve und Stephan Pospischil trugen bei der Eröffnungsfeier des 12. Fehmarn-Cups die Fehmarn-Cup-Flagge ins Stadion. © Fehmarn 24/Braesch

FEHMARN -lb- Der Ball rollt beim 12. Fehmarn-Cup. Bürgervorsteherin Brigitte Brill (SPD) eröffnete das internationale Jugendfußballturnier am Freitag um 16.01 Uhr auf der traditionellen Eröffnungsfeier im Hermann-Wisser-Stadion, in das die teilnehmenden 64 Jugendmannschaften aus drei Nationen (Ungarn, Dänemark und Deutschland) einmarschiert waren. Die Offene Schule Kassel-Waldau führte die Mannschaften an.