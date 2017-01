Fehmarn feiert friedliches Silvester

Etwa 1000 Gäste begrüßten das neue Jahr bei Open-Air-Party mit fulminantem Feuerwerk am Südstrand

+ © fehmarn24/Oswald-Jüttner Mirco und Sandra aus Salzgitter (3. und 4. v. li.) feierten mit Familie und Freunden zum vierten Mal Silvester auf Fehmarn. © fehmarn24/Oswald-Jüttner

FEHMARN - loj - Mit etwa 1000 Besuchern fiel die Silvesterparty am Südstrand dieses Mal etwas kleiner aus. Schuld daran war augenscheinlich das Wetter, denn stetiger Nieselregen und kräftiger Wind ließen wohl viele Einheimische und Gäste in der warmen Stube bleiben.

Ganz Fehmarn war am Sonnabend im Silvesterfieber. Schon am Nachmittag, als das Tageslicht so langsam schwand, begann inselweit das Zünden erster Feuerwerkskörper. Die Menschen, vor allem Kinder, haben halt viel Spaß an den bunten Böllern und Raketen.

Pünktlich um 22 Uhr startete die große Open-Air-Silvestersause am Südstrand mit einem super auflegenden DJ Thomas Friedmann aus Berlin. Seine tolle Musikauswahl kam sehr gut an und brachte die Besucher schnell zum Tanzen. Auch Tanzmuffel bewegten sich bald rhythmisch zur Musik, weil ihnen der kalte Wind durch die Kleidung pfiff. Wer sich so gar nicht vom DJ anstecken lassen wollte, hielt sich an Partner oder Freunde und ging auf Kuschelkurs.



Aufgeregt wuselten die Kinder durch das Getümmel, überall funkelten Wunderkerzen und Leuchtstäbe. Viele Besucher brachten Feuerwerk mit, auch am Südstrand wurde lange vor dem Jahreswechsel geknallt.



Für den Sanitätsdienst zeichnete sich an Silvester Matthias Jenke verantwortlich. Der Dülmener (Münsterland) hatte sich freiwillig für die DLRG-Wache gemeldet. Er sei leidenschaftlicher Fehmarn-Urlauber verriet er, seit 19 Jahren komme er schon her. Im Sommer übernehme er auch Wachen am Strand. Dieses war sein vierter Jahreswechsel in Folge auf der Insel. „Ich hatte noch einige Urlaubstage übrig, da war klar, dass ich mit Frau und Tochter nach Fehmarn komme“, so Matthias Jenke lachend.



Unter den rund 1000 Besuchern waren überwiegend Urlauber. Dazu gehörten auch Sandra und Mirco aus Salzgitter. „Wir kommen immer nach Fehmarn, wenn wir Urlaub haben“, erzählte Sandra. Sie und Mirco haben die Insel zu ihrer zweiten Heimat erkoren, haben 2007 sogar hier geheiratet. Gemeinsam mit Freunden und Familie aus Salzgitter und Lippe fieberten sie dem Feuerwerk entgegen. Als Verehrer des Fußball-Zweitligavereins Eintracht Braunschweig feierte die Gruppe mit Fan-Devotionalien – in diesem Fall Trinkbecher mit Vereinslogo. Das zog allerhand Blicke anderer auf sich.



Auch eine Urlaubergruppe aus Hamburg feierte am Südstrand, allerdings zum ersten Mal. Da man Silvester immer gemeinsam verbringe, habe man sich dieses Mal für Fehmarn entschieden und die Fete für „super“ befunden.



Heißer Glühwein floss in Strömen, wer es fruchtiger mochte, versorgte sich an der Cocktailbar.



Noch vor Mitternacht zog es dutzende Feiernde direkt ans Wasser, wo sie sich die besten Plätze zum Gucken suchten. Woher der Countdown kam, konnte später niemand mehr ganz sicher sagen, aber Schlag Null Uhr lagen sich die Menschen in den Armen und prosteten sich zu. Mit einem ohrenbetäubenden Donnerschlag begann das opulente Höhenfeuerwerk und verwandelte den Himmel in ein Farbspektakel der Ex-traklasse. Wäre der Himmel klar gewesen, wären die Effekte sicherlich noch großartiger gewesen.



Fehmarns Veranstaltungsleiterin beim Tourismus-Service, Dr. Andrea Opielka, feierte ebenfalls am Südstrand. Es fiel ihr auf, dass weniger Besucher als in den Vorjahren dort waren, sie freute sich aber umso mehr, dass die Menschen harmonisch miteinander feierten. Die Polizei wisse natürlich über die Party Bescheid, zeige allerdings keine offensichtliche Präsenz. Auf einen privaten Sicherheitsdienst haben die Veranstalter bewusst verzichtet, wie Dr. Andrea Opielka erklärte. „Der Südstrand benimmt sich beim Feiern“, lachte sie.



Nach ersten Informationen der Polizeidirektion Lübeck sei auf Fehmarn alles ruhig geblieben. Auch der Polizei auf Fehmarn lagen auf FT-Nachfrage für die Neujahrsnacht keinerlei Meldungen vor.