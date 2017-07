Rund 90 Schüler aus siebten Klassen der Inselschule stimmten am Donnerstag bei einer fiktiven Stadtvertretersitzung im Rahmen von „Pimp my Island“ über interessante Anträge ab. Eine weitere siebte Klasse bildete das Presseteam

FEHMARN -nic- Fehmarn ist nicht Hollywood. Ach, wer hätte das gedacht? War vielleicht schon das der Grund, warum der Antrag „Hollywoodschild auf Fehmarn“ so haushoch abgelehnt worden war?

Oder weil Fehmarn mit der Sundbrücke bereits ein Wahrzeichen hat und das Schild mit den angedachten Maßen zehn mal zehn Meter ohnehin viel zu groß gewesen wäre?

Wie dem auch sei. Jedenfalls würden die Fehmaraner Hollywood, dem berühmten Stadtteil von Los Angeles, ohnehin nur die Idee klauen, fand die Mehrheit der jungen Stadtvertreter und legte Veto ein. Koste nur, die Stadt profitiere auch nicht davon ... – zwei Ja-, 66 Neinstimmen und zwölf Enthaltungen. Weiter im Text. Es gab viel zu tun.

Von wegen unengagiert und politikverdrossen: 18 Anträge hatten rund 90 Schüler der siebten Klassen an der Burger Inselschule im Rahmen ihrer imaginären Stadtvertretersitzung als Höhepunkt des Planspiels „Pimp my Island“ am Donnerstagvormittag in der Mensa der Inselschule zu beackern. Und das taten sie diszipliniert wie die Großen.

Respekt zollten Bürgervorsteherin Brigitte Brill und Bürgermeister Jörg Weber den Schülern, die ihre Sache gut gemacht hatten. So wenig Ordnungsrufe habe die Bürgervorsteherin noch nie aussprechen müssen, lobte Jörg Weber auch, dass die Jugendlichen mit Themen wie Barrierefreiheit, Toiletten, Geburtenstation und Breitband vieles angesprochen haben, mit dem sich auch die „große Politik“ beschäftige. Fantasie-Anträge standen in diesem Jahr so gut wie keine auf der Tagesordnung. Dafür ganz viel reelle Politik.

Einstimmig sprachen sich die jungen Nachwuchspolitiker dafür aus, dass mehr und saubere Busse nach Fehmarn fahren sollten. Die Busse sollten mindestens jeden zweiten Tag gesäubert werden, damit es hygienisch bleibe. Es sei bereits anstrengend, eine oder mehrere Stunden mit dem Bus fahren zu müssen. Wenn der dann auch noch dreckig sei, „ist das sehr unhygienisch und ekelig“, hieß es im Sachverhalt der Fraktion 7C & B. Nahezu einstimmig waren die Jugendlichen übereingekommen, den Tagesordnungspunkt „Bessere Ausstattung im Krankenhaus“ um die Ergänzung, dass es auch eine Geburtenstation geben soll, zu erweitern.

An der Beurteilung des Krankenhauses ließ die Fraktion 7 A & B kein gutes Haar. „Zurzeit gibt es im Krankenhaus eine schlechte Ausstattung und generell schlechte Ärzte. Die Aufteilung der Räume ist auch schlecht“, heißt es im Sachverhalt des zuvor im Ausschuss für Soziales, Jugend und Tourismus erarbeiteten Antrages, dessen Beschlussvorschlag wie folgt lautet: „Die Stadtvertretung möge beschließen, dass das Krankenhaus besser ausgestattet wird, um den Alltag der Patienten und Ärzte zu erleichtern und gute Ärzte anzuwerben. Fachleute sollen sich das Krankenhaus (die Zimmer, Ausstattung, Intensivstation) genau angucken, ob es gut genug ist. Speziell auch die Ärzte und ihre Leistungen. Eventuell soll es eine Fortbildung für neue, medizinische Methoden geben. Das Krankenhaus soll die ganze Nacht geöffnet sein. Es sollen mehr Ärzte zur Verfügung stehen“, heißt es.

Ebenfalls durchgewunken haben die „Pimp my Island“-Stadtvertreter „Saubere öffentliche Toiletten“. Am Markt und am Südstrand etwa seien die WC verschmutzt und es stinke. „Deshalb möchte man da ungern auf die Toi-letten gehen.“ Und da jeder irgendwann mal aufs Klo müsse, „müssen die öffentlichen WC auf der Insel um einiges sauberer oder sogar saniert werden“, heißt es im Sachverhalt. Die Stadtvertreter stimmten in ihrer gestrigen Sitzung genau darüber ab. Die öffentlichen Toiletten sollten selbstreinigend sein. Bürgermeister Jörg Weber ließ in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt, dass die Toiletten am Markt im Herbst komplett erneuert und um eine Behindertentoilette erneuert werden sollen. Nach der Saison soll im Zuge des Jachthafenausbaus in Burgtiefe auch dort die Toilettensituation in Angriff genommen werden. Dass es in den WC-Gebäuden rieche, liege nicht an mangelnder Reinigung, sondern am Alter der Anlagen, so Bürgermeister Jörg Weber.

Grünes Licht gab es auch für den Antrag, mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung in Gebäuden und auf öffent-lichen Plätzen zu schaffen. Die Sportvereine sollten Angebote für Menschen mit Behinderung unterbreiten.

„Uns ist aufgefallen, dass man oft keinen Parkplatz findet. Hierbei beziehen wir uns hauptsächlich auf den Sommer. Besonders auch, weil man dann als Einheimischer oft keinen Parkplatz bekommt, da die Touristen alles zuparken.“ So sprachen sich die Stadtvertreter dafür aus, bei Rossmann, in Petersdorf beim Rapsblütenfest und an der Landkirchener Schule einen größeren Parkplatz einzurichten. Auch solle ein Parkhaus geschaffen werden.

Im Sommer, wenn die Urlauber da seien, sei das Netz oft überlastet und dann das Internet schlecht, setzten sich die jungen Kommunalpolitiker für „Glasfaser auf der ganzen Insel“ ein. Bürgermeister Jörg Weber erinnerte an den unlängst geschlossenen Vertrag zwischen der ZVO-Breitbandsparte und dem zukünftigen Betreiber des kommunalen Glasfaserausbaus in Ostholstein. Dort, wo die Telekom sei, dürfe die TNG Stadtnetz GmbH erst mal nicht angreifen, aber dafür sorgen, dass die Telekom die Konkurrenz im Nacken spüre, so der Bürgermeister.

Für mehr Essensauswahl in der Schul-Mensa sprachen sich die Stadtvertreter ebenso aus wie für Gratis-Wasserspender in der Schule.

Auch das Thema Busfahrzeiten und -fahrkarten brannte den jungen Politikern unter den Nägeln. Schüler, die in Niendorf wohnten, bekommen keine Busfahrkarte, da der Schulweg „nur“ 2,5 Kilometer betrage. „Im Winter müssen die betroffenen Schüler auf der Hauptverkehrsstraße fahren, da der Radweg nicht geräumt wird, was eine große Gefahr für Radfahrende darstellt“, so der Sachverhalt. Der sieht bei den Busfahrzeiten folgendermaßen aus. Die seien oft so gelegt, dass der Bus zehn Minuten vor Ende der fünften Stunde der Schule fahre. Der Stundenplan der meisten Schüler sei so gelegt, dass man einmal pro Woche fünf Stunden habe, damit man mehr Freizeit habe. „Diese wird jedoch genommen, indem man 58 Minuten auf den Bus warten muss.“ So forderten die Stadtvertreter: Alle Schüler sollen eine Busfahrkarte bekommen, zumindest in der kalten Jahreszeit. Es soll ein Bus um 11.15 und 12.20 Uhr auf allen von Schülern genutzten Strecken fahren (von der Inselschule aus).

Mehr Zebrastreifen stimmten Fehmarns Nachwuchs-Kommunalpolitiker ebenso zu wie einer Trampolinhalle auf Fehmarn.

Einem Snackautomaten in der Inselschule, kostenlosen Schulspinden für jeden Schüler und einem Jugendcafé („dies ist modderig und assig. Da rauchen die ganzen Leute und es stinkt. Es ist einfach nicht schön“, so die Antragsteller) erteilten die Siebtklässler gestern eine Absage.

Auch Fotokabinen auf Fehmarn und Umfragen zu Baustellen kamen nicht gut an. Gut gemeint war die geplante Befragung: damit die Einwohner mitbestimmen könnten, wann an Baustellen gebaut werde, damit die Menschen zu einer bestimmten Zeit schlicht und ergreifend ihre Ruhe hätten. Unnötig, meinten allrdings die meisten jungen Politiker (nur zwei stimmten dafür, zwei enthielten sich, 74 sprachen sich dagegen aus). Wenn jeder seine Vorstellungen äußere, und die Bauarbeiter kürzer arbeiteten, würde die Maßnahme insgesamt länger dauern. Außerdem seien viele Baustellen „logisch aufgestellt“.

Antoinette Rappo, erstmals Projektleiterin von „Pimp my Island“, konnte mit ihrer Fehmarn-Premiere durchaus zufrieden sein. Sie und ihr Team vertraten Monika und Gregor Dehmel, die mit „Politik zum Anfassen“