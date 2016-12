Fehmarnbelttunnel verzögert sich immer weiter

Deutsch-dänisches Verkehrsministertreffen in Kiel: Baubeginn nicht vor Ende 2020

+ © Fehmarn24/Verkehrsministerium Der neue dänische Transportminister Ole Birk Olesen (l.) hätte sich seinen Antrittsbesuch bei Verkehrsminister Reinhard Meyer wohl etwas anders vorgestellt: Der Fehmarnbelttunnel hinkt dem Zeitplan immer weiter hinterher. © Fehmarn24/Verkehrsministerium

FEHMARN/KIEL -hö- Bislang hieß es von dänischer Seite: Fertigstellung des Fehmarnbelttunnels bis 2028. Doch es wird immer unwahrscheinlicher, dass dieses Datum zu halten ist. Beim deutsch-dänischen Verkehrsministertreffen in Kiel sagten Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) und der neue dänische Transportminister Ole Birk Olesen (Liberale Allianz), dass ein Baubeginn nicht vor Ende 2020 zu erwarten sei. Mindestens acht Jahre sind für den Bau des Tunnels eingeplant.

Langsam nähert sich die Realität dem von den Gegnern des Projekts prophezeiten frühesten Fertigstellungstermin des Tunnels von 2030 an. Ursache der neuerlichen Verzögerungen ist die Masse an Einwendungen, mit denen sich die dänische Projektgesellschaft Femern A/S zu befassen hat. Nach Mitteilung des Verkehrsministeriums habe einerseits Femern A/S im Zuge der Bearbeitung der 12600 Einwendungen gegen das Vorhaben einen um vier Monate verspäteten Antrag eingereicht, andererseits seien auf deutscher Seite Stellungnahmen des Umweltministeriums in Kiel und des Umweltbundesamtes zu Folgen des Tunnelbaus für Schweinswale zwei Monate später eingetroffen als ursprünglich eingeplant. „Die hohe Zahl von Einwendungen, die – unabhängig von ihrer Qualität – allesamt gründlich abgearbeitet werden müssen, erschwert derzeit genauere Prognosen zum weiteren Ablauf“, sagte Meyer. Entscheidend dafür sei nun vor allem die Qualität der Erwiderungen auf sämtliche Einsprüche, die Femern A/S im Februar vorlegen will.

Wie Reinhard Meyer und Ole Birk Olesen weiter sagten, sollte nach der „sehr ambitionierten“ bisherigen Zeitplanung der Planfeststellungsbeschluss für den Tunnel Ende 2017 vorliegen. Dies sei nun frühestens Mitte 2018 der Fall. Angesichts der erwarteten Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss bedeutet dies einen Baubeginn nicht vor Ende 2020.