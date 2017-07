Ferienbeginn: „Auf, zur letzten Fahrt“

FEHMARN -ga- Freude und Wehmut lagen gestern am letzten Unterrichtstag des Schuljahres an der Grundschule Landkirchen dicht beieinander. Einerseits ging es für die Schüler nach der Aushändigung der Zeugnisse in die ersehnten großen Sommerferien, andererseits hieß es aber für sie und ihre Lehrer, von einigen lieb gewonnenen Personen Abschied zu nehmen.

So war es am Freitag auch der letzte Arbeitstag der Schulbusfahrer Alice Schläppi, Peter Stock und Walter Herrmann. An allen Schultagen haben sie die Grundschüler in der Vergangenheit täglich auf zum Teil mehreren Touren sicher zur Landkirchener Grundschule und wieder nach Hause gebracht. Sie waren für die Kinder aber nicht nur Chauffeur, sondern auch Freund und des Öfteren sogar Tröster, wenn warme Worte angebracht waren.

Zum Abschied warteten die Kleinen mit Blumensträußen auf und verabschiedeten ihre lieb gewonnenen Schulbusfahrer mit dem Plakat „Auf, zur letzten Fahrt“.

Mit der Einstellung des kommunalenen Schulbusverkehrs zum neuen Schuljahr endet in Landkirchen eine Epoche. Ab 4. September übernimmt dann die Autokraft die Schülerbeförderung in Landkirchen. Dadurch wird es eine Veränderung des gesamten Schülertransportverkehrs auf Fehmarn geben. Im Internet können sich die Eltern bereits über die neuen Fahrpläne informieren.

Monika Steffen: Die Praxis wird es zeigen

„Wir denken, dass die Autokraft ein gutes Konzept der Schülerbeförderung entwickelt hat“, äußerte sich Schulleiterin Monika Steffen gegenüber der Presse. „Doch jetzt ist der neue Fahrplan ja nur auf Papier, die Praxis wird uns zeigen, ob das Konzept gut umsetzbar ist“, ergänzt die Schulleiterin.

+ Wiebe Zander und Walter Meß haben viele Jahre mit den Landkirchener Grundschülern die plattdeutsche Sprache gepflegt. © Fehmarn24/ga Abschied nehmen hieß es am Freitag aber auch für Wiebe Zander und Walter Meß, die die Plattdeutsch-AG an der Grundschule Landkirchen leiteten. Über viele Jahre haben sie mit den Kindern ehrenamtlich die plattdeutsche Sprache gepflegt. Auch für sie war es der letzte Tag an der Schule. Natürlich hatten die Kinder ein kleines, aber ganz besonderes Abschiedsgeschenk vorbereitet. Sie führten das plattdeutsche Stück „An de Eck steiht ‘n Jung mit ‘n Tüddelband“ auf. Statt eines Hamburger Jung wurde natürlich auf den Fehmarschen Jung ungetextet. Über die vorgetragenen zehn Strophen freuten sich die beiden Abschied nehmenden „Plattdeutschschnacker“ sehr. Plattdeutsch wird es an der Grundschule aber weiterhin geben, es sei jetzt offiziell in den Lehrplan mit aufgenommen worden, teilte Schulleiterin Monika Steffen mit.



Ihren letzten Tag an der Landkirchener Grundschule hatten ebenfalls Florian Peters, der seinen Bundesfreiwilligendienst an der Schule leistete, und Elke Vadersen, die als Reinigungskraft angestellt war. Auch ihnen galt ein großer Dank der Schüler, der Lehrer, der Elternvertretung sowie des Fördervereins der Schule.