Festivals auch auf Campingplätzen?

FEHMARN -hö- Fehmarns Campingplatzbetreiber haben kaum Grund zu klagen. Auf der Frühjahrsversammlung im Restaurant „Wallnauer Hof“ konnte Jens-Peter Bumann, 1. Vorsitzender vom Verein Camping Paradies Ostseeinsel Fehmarn, über ein gutes Jahr 2016, über ein sehr gutes Geschäft an Ostern und Himmelfahrt sowie eine „sehr gute Buchungslage für Juli und August“ berichten. Vielleicht ist 2016 „noch zu toppen“, unkt Bumann.

Fände der Kitesurf World Cup (KWC) etwas später statt, wäre das wohl kein Problem, so die Meinung der unter dem Dach vom Camping Paradies Fehmarn vereinten Campingplatzbetreiber. Die zehntägige Großveranstaltung startet in diesem Jahr bereits am 18. August, im letzten Jahr fand sie eine Woche später statt. Tourismusdirektor Oliver Behncke, der zur Versammlung als Gast geladen war, erinnerte daran, dass es in erster Linie der Wunsch der Sponsoren gewesen sei, solch ein Mega-Event etwas näher in die Saison zu verlegen, um die erforderlichen „Blickkontakte“ zu bekommen und das Festivalgelände noch besser auszulasten.

Aus Sicht von Malte Riechey sollten solche Festivals nicht im Juli und August stattfinden, denn dann sei die Insel ohnehin voll. Da könne es quantitativ kaum Zusatzeffekte geben, vielmehr stellten solche Events eher eine Belastung dar, meinte Riechey. Geeignete Zeitpunkte für Festivals seien deshalb im Juni und September.



Oliver Behncke konterte: „Die Sponsoren machen da nicht mit.“ Und oberstes Ziel des Tourismus-Service Fehmarn (TSF) sei es, den Bekanntheitsgrad von Fehmarn zu steigern. Das werde mit dem KWC, eine der fünf größten Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein, erreicht.



Doch wie geht es mit dem Festivalgelände am Südstrand weiter? Hier plant die niederländische Van-Herk-Gruppe bekanntlich einen Hotelneubau. Das Dilemma: Zurzeit gibt es keinen besseren Spot für Veranstaltungen dieser Größenordnung. Möglicherweise stehe die Fläche auch im nächsten Jahr noch zur Verfügung, so Behnckes Hoffnung, der einen Beginn der Bautätigkeit im Frühjahr 2018 für „sehr ambitioniert“ hält. Trotzdem gesteht der Tourismuschef: „Wir sind ordentlich unter Druck, um Alternativen zu finden.“



Großer Favorit der Veranstalter sei Gold, wo der TSF in Verhandlungen über eine acht Hektar große Fläche stehe, so Behncke. Erst in der letzten Woche habe es Gespräche gegeben mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises. Der TSF muss bekanntlich in Vorleistung gehen und ein Kite- und Surfkonzept für Fehmarn erarbeiten, zudem ist laut Behncke ein Artenverträglichkeitsgutachten in Auftrag zu geben.



Aus den Reihen der Campingplatzbetreiber kam der Einwand, ob der Aufwand, eine komplette Infrastruktur mit Ver- und Entsorgung sowie Parkplätzen neu aufzubauen, nicht zu groß sei. Jörn Henning Kohlhoff konnte sich als Alternative vorstellen, die Campingplätze mit einzubinden und dort alternierend Festivals stattfinden zu lassen. Diesbezüglich wurden aber auch aus dem Kreis der Campingplatzbetreiber Bedenken geäußert, dieses mit einigen Plätzen strukturell gar nicht leisten zu können, zudem sei es doch eher suboptimal, beispielsweise das Bulli-Festival auf zwei oder drei Campingplätze zu verteilen.



„Über kleinere Events kann man sich sicherlich unterhalten“, ging Behncke auf die Campingplatzbetreiber zu, bevor ihm anschließend der Gegenwind so richtig ins Gesicht blies. Denn Hans-Georg Hinz aus Wenkendorf ließ mächtig Dampf ab.



Stein des Anstoßes sind die großen Infotafeln, die der TSF an den verschiedenen Badestellen rund um die Insel aufgestellt hat. Aus Sicht von Hinz gibt es eine Menge zu beanstanden. Dass vom Strand Gammendorf die Rede ist an gleich mehreren Stellen in Inselnorden, ist für ihn gar nicht mal so entscheidend. Viel schlimmer und eine Frechheit sei für ihn der Text zur Badestelle, der auf dem Schild zu lesen sei.



Schild abmontiert und auf den Tisch gestellt

Zur besseren Illustration der Angelegenheit hatte Hinz das offizielle Schild abmontiert, zur Sitzung mitgebracht und demonstrativ auf den Tisch gestellt. Hier seien die fünf Campingplätze als „potenzielle Verschmutzungsquelle“ erwähnt. „Das geht nicht, die Campingplätze leiten kein Abwasser in die Ostsee“, so Hinz erbost. Den Verweis Behnckes, dass der Kreis als zuständige Behörde für den Text verantwortlich sei, ließ Hinz nicht gelten. Der TSF hätte vielmehr eigenständig reagieren und mit dem Kreis in Kontakt treten müssen. Auf seinem Grundstück werde das Schild nicht mehr aufgestellt, meinte ein verärgerter Hans-Georg Hinz.

Jens-Peter Bumann, darum bemüht, die Wogen etwas zu glätten, machte den Vorschlag, dass sich das Camping Paradies Fehmarn mit der zuständigen Kreisbehörde in Verbindung setzt, um eine Textänderung zu bewirken, denn auch andere Campingplatzbetreiber sind der Auffassung, dass der abgedruckte Text „sachlich falsch ist“.