Flotter Reigen deutscher Hits

Schlagerweihnacht lockte am Sonnabend die Massen – Besucher tanzten sich zu DJ Ötzi und Co. warm

+ © Fehmarn24/Gamon Mehrere hundert Zuschauer kamen zur Schlagerweihnacht auf den Burger Marktplatz. Sie tanzten die aufziehende Kälte schnell weg. © Fehmarn24/Gamon

FEHMARN -ga- Gunter Gabriels „Wenn du denkst, du denkst“, vorgetragen von Entertainerin Saskia Leppin und DJ Ötzis „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, poppig serviert von Gesangssternchen Larissa Ludewig, waren nur einige der von den beiden Interpreten der Schlagerweihnacht am Abend vor dem 4. Adventssonntag präsentierten Schlager vor großer Publikumskulisse auf dem Burger Marktplatz.

Frank Steffensen von „Fehmarn Concepts“, Initiator der Burger Weihnachtswochen, hatte zusammen mit weiteren Sponsoren der Insel zu einer bunten Schlagerweihnacht eingeladen. Vor hunderten von Zuhörern präsentierten die Entertainerin Saskia Leppin aus Hamburg und Jungstar Larissa Ludewig aus Heiligenhafen überwiegend deutsche Hits und ernteten großen Beifall. Eine der Ausnahmen vom vorgetragenen deutschen Schlagerliedgut war der englische populäre Christmas-Song „Winter Wonderland“ vom Komponisten Felix Bernard, welchen Saskia Leppin zum Besten gab.

Saskia Leppin, der Star des Abends auf der Veranstaltungsbühne der 3. Burger Weihnachtswochen, heizte den Besuchern tüchtig ein. Die gebürtige Hamburgerin hat über fünf Jahre Erfahrung im Showgeschäft und ist bekannt dafür, dass sie ihre Zuhörer mit ihrem Gesang verzaubert. „Früher habe ich mit meinem Vater und meinem Opa, die beide Gitarre spielen, zusammen Hits von Udo Jürgens und Bernhard Brink gesungen“, sagt sie von sich. Nach der Schulzeit trat sie direkt die Profiausbildung an der Stage School Hamburg, der größten Schule für Tanz, Gesang und Schauspiel, an und legte so ihren Karrieregrundstein. Schon während ihrer Ausbildung enterte sie die Bühne im Deutschen Schauspielhaus Hamburg und war bisher in vielen Musical-Galas deutschlandweit zu sehen.



Album „Alles auf Anfang“ erschien im Oktober

Unzählige Auftritte hatte sie auch als Überraschungsgast auf Kreuzfahrtschiffen. Den großen Durchbruch erreichte sie durch TV-Auftritte. Bekannt ist sie schließlich auch dadurch, dass sie regelmäßig die deutsche Nationalhymne bei den WM-Boxkämpfen live in SAT 1 präsentiert. Einen besonderen Bekanntheitsgrad hat natürlich ihr Titel „Feuer und Flamme“, eine poppige Überraschungs-Single, die sie in Eigenregie für ihre vielen befreundeten Sportler und Mannschaften verschiedener Sportarten herausbrachte.

Nach den Single-Veröffentlichungen „Wir drehen heut‘ auf“ und „Ich fange neu an“ erschien im Oktober dieses Jahres ihr erstes Album „Alles auf Anfang“. Vielen im Ohr ist auch der Titel „Wenn du denkst, du denkst“, den sie vom Altschlagerstar Gunter Gabriel gecovert hat. Bei ihrer Coverversion singt Gunter Gabriel übrigens selbst mit. Die junge Sängerin möchte auch weiterhin mit ihren Songs anderen etwas geben. „Mir gefällt einfach der Gedanke, dass ein Lied von mir anderen eine Freude bereiten kann und den Tag ein bisschen aufhellt und reicher macht“, so die Sängerin.



+ Sang sich in die Herzen des Publikums: Larissa Ludewig aus Heiligenhafen © Fehmarn24/Gamon Die zweite Interpretin des Abends war Jungstar Larissa Ludewig aus Heiligenhafen. Die 16-jährige Interpretin aus der Warderstadt, die die Inselschule Fehmarn besucht, stand natürlich klar im Schatten von Schlagerstar Saskia Leppin, ist aber hier auf Fehmarn längst keine Unbekannte mehr. Schließlich darf sie sich Inselstar 2016 nennen. Beim Song-Contest „Fehmarn sucht den Inselstar“ holte sie sich im August dieses Jahres in der Kategorie „Musik ohne Playback“ in der Altersgruppe der Erwachsenen den Siegertitel.



Bisher hat die junge Interpretin insgesamt vier Mal den 1. Platz und einmal den 2. Platz beim Karaoke- und Liveact-Festival auf Fehmarn belegt und sich in die Herzen vieler Zuhörer gesungen. Bei ihrem Auftritt am vergangenen Sonnabend glänzte sie wieder. Ihre Interpretation von „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ riss das Publikum mit. Die Menschen tanzten gegen die Kälte an und genossen den Abend