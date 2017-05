Fünf Läufe beim Fehmarn-Marathon

Veranstalter fiebern 7. Auflage des großen Breitensportevents entgegen / Anmeldungen ab sofort möglich

FEHMARN - Von Reinhard Gamon Die Flyer und Plakate für die 7. Auflage des Fehmarn-Marathon im Inselwesten sind frisch aus dem Druck gekommen, auch die wichtigsten organisatorischen Vorbereitungen sind erledigt. In genau einem Monat, am 17. Juni, ist es wieder so weit: Der Fehmarn-Marathon mit seiner festen Distanz von 42,195 Kilometern startet wieder am Campingplatz Strandcamping Wallnau. Verbunden ist das Laufspektakel mit einem bunten Rahmenprogramm.