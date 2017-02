Gegen „anglerfeindliche Politik“

FEHMARN -loj- Ostholsteins Angler machen mobil. Sie wehren sich gegen die „anglerfeindliche Umweltpolitik“, die die Fangbegrenzung für Dorsch in der westlichen Ostsee für sie bedeutet. Am 22. April (Sonnabend) rufen sie daher alle Gleichgesinnten zu einer großen Kutter-Demo im Fehmarnsund auf. Angler, Meeresangler, Brandungsangler, Bootsangler sowie Angelkutterbesitzer sind zum Mitmachen aufgerufen.

Bereits heute sei die Ausübung der Freizeitfischerei durch das zum Jahresbeginn eingeführte sogenannte „bag limit“, also die Fangbegrenzung, massiv betroffen. Viele angeltouristische Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge von bis zu 70 Prozent. Weitere Einschränkungen, wie das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) geplante Angelverbot im Fehmarnbelt, seien für die Betriebe nicht mehr zu verkraften, teilen die Organisatoren der Demo mit. Zu ihnen gehören unter anderem der Verband der Bäder- und Hochseeangelschiffe, „Baltic Sailing“ und zahlreiche Privatpersonen.

„Das Fass ist voll, weitere Einschränkungen werden wir nicht überleben“, so Willi Lüdtke vom Verband der Hochseeangelschiffbesitzer. Etwa 118 Millionen Euro lassen sich die Angler ihre Ausflüge jährlich kosten. Aufsummiert aus Anfahrt, Unterkunft, Verpflegung, Kutterfahrten und Köder, ergebe sich ein bedeutender wirtschaftlicher Wert von etwa 40 bis 45 Euro für ein Kilo geangelten Dorsch. „Die wirtschaftliche Bedeutung der Angler ist längst nicht mehr von der Hand zu weisen. Diese Umsätze sind jetzt massiv bedroht. Ein Verlust ist für die strukturschwachen Regionen nicht mehr zu kompensieren. Bereits heute sind die ersten Auswirkungen deutlich zu sehen: Angelkutter, die nicht mehr auslaufen und Geschäfte, die vormittags nicht mehr öffnen“, moniert das Organisationsteam.



Warum ausgerechnet am 22. April? An diesem Wochenende steigt zum ersten Mal das „Fishing Masters“ auf Fehmarn. In Burgstaaken dreht sich drei Tage lang alles ums Fischen. Die Veranstalter erwarten mehrere Tausend Besucher. Daher soll gemeinsam mit ihnen am Vormittag des 22. April auf der Ausstellung eine Podiumsdiskussion mit Politikern und Anglern zu den aktuellen Beeinträchtigungen für den Angelsport am Hafen von Burgstaaken stattfinden. Im Anschluss geht es gegen 14.30 Uhr dann zur gemeinsamen Ausfahrt von Burgstaaken zur Boots-Demo in den Fehmarnsund. Dort werden weitere Boote aus Heiligenhafen und Großenbrode hinzustoßen. Für die in Burgstaaken anwesenden Angler, die sich spontan an der Demo beteiligen wollen, werde aktuell eine Mitfahrbörse organisiert.



Für die Demo im Fehmarnsund haben sich bereits 20 Angelkutter aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern angemeldet. Rund 50 Kleinboote, die auf Fehmarn und in Großenbrode beheimatet sind, haben ebenfalls ihre Teilnahme zugesagt. Auch einige Fischereikutter haben sich solidarisch mit den Anglern erklärt und nehmen an dem Korso teil. Interessierte Bootseigner sind eingeladen, sich zu beteiligen.



Für weitere Informationen oder für eine verbindliche Zusage wird um Mitteilung an anglerdemo@online.de gebeten. Auch die Facebook-Seite von „Fehmarn-Angler.net“ hält aktuelle Informationen bereit. Ab nächster Woche werde es eine spezielle E-Mail-Adresse geben. Anregungen und Ideen seien immer willkommen.



Lars Wernicke vom Organisationkomitee fordert alle Angler zum Mitmachen auf: „Es ist an der Zeit, ein gemeinsames Zeichen zu setzen gegen überzogenen Naturschutz und anglerfeindliche Umweltpolitik. Es ist Zeit zu handeln, um weitere Einschränkungen für den Angeltourismus zu verhindern.“