820 Meter lange Verstärkung des Regionaldeiches bei Wallnau schreitet voran

+ © FEHMARN24/Büchner Noch bis zum 22. Dezember wird in diesem Jahr am Regionaldeich bei Wallnau gearbeitet. Im nächsten Jahr geht es dann weiter. © FEHMARN24/Büchner

FEHMARN -mb- „Gelebte Kulturgeschichte im Dienste des Schutzes von Leben und Eigentum“, so bezeichnete Wolfgang Jensen vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN-SH) am gestrigen Mittag den Küsten- und Hochwasserschutz. Seit rund 1000 Jahre gebe es den Deichbau in Schleswig-Holstein, so Jensen. Was am Ende für das fachfremde Auge zu sehen ist, gibt nicht annähernd die Komplexität des Deichbaus wieder. Das FT hatte sich gestern mit Jensen, einem ausgewiesenen Experten der Thematik, getroffen, um einen Blick auf die fortschreitenden Arbeiten am Regionaldeich bei Wallnau zu werfen. Eine Arbeit, so Jensen, die viele Menschen im Sinne des Schutzwertes unterschätzen würden. „Wir leben auf Fehmarn täglich mit einer latenten Gefahr.“