Erst heißt es am morgigen Dienstag „Gemeinsam für unsere Insel“, dann findet am 18. März der dritte Gastgebertag des Tourismus-Service Fehmarn statt. Interessierte Vertreter der Tourismusbranche der Insel bekommen touristischen Input satt.

FEHMARN -nic- Ein Pflichttermin für alle Vertreter der Tourismusbranche der Insel: der vereinsübergreifende Infoabend „Gemeinsam für unsere Insel“, zu dem die Verkehrsvereine Puttgarden und Fehmarn Mitte, der Fremdenverkehrsverein Westfehmarn und der Vermieterverein Burg und Umgebung für den morgigen Dienstag einladen.

Epizentrum des Treffens, zu dem Fehmarns Vermieter zum informativen Austausch zusammenkommen, ist der Gasthof Meetz in Bannesdorf. Dort finden, dem großen Abend vorangeschaltet, auch drei der vier Jahreshauptversammlungen der insularen Verkehrsvereine statt, die traditionell vor dem gemeinsamen Termin im Saal von Meetz die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres noch einmal Revue passieren lassen. Das haben auch die Mitglieder des Verkehrsvereins Puttgarden vor, die sich allerdings um 19 Uhr, Beginn aller Jahreshauptversammlungen, zur Jahresbilanz im Bannesdorfer Feuerwehrhaus, Meisterstraße 47b, treffen, bevor sie zum Infoabend, der um 20.15 Uhr beginnt, hinzustoßen werden. Der Jahresbericht des Vorsitzenden Holger Wilder, der auch später durch das Programm des gemeinsamen Abends führen wird, steht im Domizil der Bannesdorfer Wehr ebenso auf der Tagesordnung wie die Wahl eines Ersatzkassenprüfers. Jahresbericht, Kassenbericht und die Wahl eines Kassenprüfers wird das in der Jahresbilanz zu absolvierende Pensum für den Fremdenverkehrsverein Westfehmarn sein, der Verkehrsverein Fehmarn Mitte erweitert das Programm Jahres- und Kassenbericht um die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017, die Benennung zweier Rechnungsprüfer sowie die Wahl eines Kassenwartes und zweier Beiräte.

Das meiste vorgenommen hat sich der Vermieterverein Burg und Umgebung. Dort steht der komplette Vorstand zur Wahl. 1. und 2. Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer und drei Beisitzer werden morgen Abend zu wählen sein. Vorsitzender Bernd Sölter, der sich erneut zur Verfügung stellen würde, hofft, dass genügend Mitglieder bereit sein werden, den Vermieterverein Burg und Umgebung weiterhin mit Leben füllen zu wollen.

Rolf Reijnders, Vorsitzender des Verkehrsvereins Fehmarn Mitte, wird die sicherlich zahlreichen Gäste im Saal von Meetz zum Infoabend begrüßen, Marion Schmidt, Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Westfehmarn, wird allen zum Schluss einen guten Nachhauseweg wünschen. Dazwischen liegen so einige Programmpunkte, die Fehmarns Gastgeber interes-sieren dürften. Arne Siller und Boris Lass vom Ingenieurbüro Siller und Merkel werden über die Freiraumplanung am Südstrand sprechen. Landschaft und Natur – vor allem das macht Fehmarns touristisches Erlebnisprofil aus. Matthias Krause vom noch jungen Betreuungsverein für das Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung, „Haff und Huk Nordfehmarn“, wird über Naturschutz im Inselnorden informieren, bevor Tourismusdirektor Oliver Behncke und Veranstaltungsleiterin Dr. Andrea Opielka Fehmarns touristische Infrastruktur und Veranstaltungen vorstellen werden. Neues aus der Stadtverwaltung wird Bürgermeister Jörg Weber mitteilen.

„Gemeinsam für unsere Insel“ – Appetizer für eine weitere Veranstaltung für alle Vermieter von Ferienunterkünften auf Fehmarn. Der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) wird am 18. März (Sonnabend) von 10 bis 17 Uhr in die Inselschule zum dritten Gastgebertag einladen. Die Gastgeber können sich in Fachvorträgen und an Ständen über aktuelle Themen rund um die Vermietung von Ferienunterkünften informieren. Neben Vorträgen externer Referenten wird auch der TSF wieder über Neuigkeiten und Projekte in diesem Jahr berichten. Zum Abschluss wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema Nebensaison geben.