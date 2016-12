Großbrand: Dachstuhl fing Feuer

Rund 100 Einsatzkräfte zum mehrstündigen Einsatz nach Orth ausgerückt – Brandursache unklar

Aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Orth schlugen die Flammen Donnerstagnachmittag meterhoch. Fehmarns Feuerwehren rückten zu dem Großbrand aus.

FEHMARN - lb - Zu einem Großbrand in Orth mussten Fehmarns Feuerwehren am Donnerstag gegen 16.11 Uhr ausrücken. Zwei Handwerker hatten bei Dacharbeiten das Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses entdeckt und umgehend den Notruf abgesetzt.

Schon auf der Anfahrt waren die meterhohen Flammen, die aus dem Dachstuhl schlugen, sichtbar. Die Feuerwehren Sulsdorf, Petersdorf, Dänschendorf, Landkirchen, Burg sowie die Atemschutzträgerschleife Mitte mit über 100 Einsatzkräften rückten sofort aus. Im Laufe des Einsatzes wurde die Drehleiter der Feuerwehren Heiligenhafen und Neustadt nachalarmiert. Die Atemschutzträger konnten nur bis in die zweite Etage des Hauses vorrücken, ab da stürzte der Dachstuhl ein. Da das Mehrfamilienhaus direkt am Wasser gebaut wurde, gestalteten sich die Löscharbeiten mehr als schwierig, da sich die Feuerwehrkameraden nur von einer Seite dem Feuer so richtig nähern konnten. Auch der aus nördlicher Richtung mit fünf Windstärken wehende Wind erschwerte den Feuerwehreinsatz.

„Menschen waren nicht mehr im Gebäude“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Lars Carstensen von der Einsatzführungsgruppe auf FT-Nachfrage. Eine sehr starke Rauchentwicklung erfasste fast den gesamten Orther Hafen. Das Gebäude wird nach FT-Informationen überwiegend als Ferienwohnanlage genutzt. Da sich gegen 19 Uhr die Zahl der Schaulustigen erhöhte, schickte die Einsatzleitstelle noch eine Polizeistreife aus Heiligenhafen zur Unterstützung. Gemeinsam mit der Streife der Polizei Fehmarn wurden die Löscharbeiten abgesichert. Ebenfalls war die Kriminalpolizei Oldenburg bereits während des Feuerwehreinsatzes vor Ort.

Gegen 19.20 Uhr nahm der Wind etwas ab und die Feuerwehr konnte das Feuer halten und auf den südwestlichen Dachstuhl begrenzen. Gegen 20.15 Uhr hatte sich mit Eintreffen der Neustädter Drehleiter die Lage entspannt und die Feuerwehr bekämpfte laut Lars Carstensen „letzte Brandnester“. Zur Brandursache konnten Feuerwehr und Kriminalpolizei gestern Abend noch keinerlei Angaben machen.