Es hakt noch ein wenig bei neuen Parkscheinautomaten

FEHMARN -hö- Die neue Parkgebührenverordnung der Stadt Fehmarn ist Anfang Mai in Kraft getreten. Einhergehend mit der Anpassung der Parkgebühren und der Errichtung von zwei Parkzonen wurden im Stadtgebiet sämtliche Parkscheinautomaten ausgetauscht und an den Stand der heutigen Technik angepasst. Fortan kann nicht nur ausschließlich mit Münzgeld, sondern auch mit Banknoten oder EC-Karte gezahlt werden.

So die Theorie. In der Praxis sieht es doch ein wenig anders aus, denn bei einigen Automaten hakt es noch mit der Software. Betroffen sind nach Mitteilung von Jan Stender, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Stadt Fehmarn, die Automaten am Südstrand und an den Außenparkplätzen in Meeschendorf und Lemkenhafen. Hier kann weiterhin nur mit Münzgeld bezahlt werden. Stender geht aber davon aus, dass die Softwareprobleme in dieser Woche behoben sind und die Parkscheinautomaten inselweit dann einheitlich neben Münzgeld auch Banknoten und die EC-Karte als Zahlungsmittel akzeptieren.

Verzögerung bei der Umstellung

Als Bürgermeister Jörg Weber in der Dezembersitzung der Stadtvertretung das neue Parkraumkonzept vorstellte, war er noch davon ausgegangen, damit spätestens im April an den Start gehen zu können. Nun hat es etwas länger gedauert. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Aufteilung des Gemeindegebietes in zwei Zonen. Die Zone I umfasst das Altstadtzentrum in Burg mit den Straßen Am Markt und Breite Straße, den Parkplatz zwischen Markt und Mellenthinplatz sowie den östlichen Teil der Bahnhofstraße. Hier erhöht sich bei einer Höchstparkdauer von zwei Stunden der Tarif auf einen Euro pro 30 Minuten. Ein Ziel der Tarifanhebung direkt im Zentrum ist es, die Attraktivität der Großparkplätze Ost und West zu steigern.

Wochen- und Jahresparkschein

Sämtliche weiteren gebührenpflichtigen Parkplätze gehören der Zone II an. Für eine halbe Stunde sind 50 Cent zu zahlen, für zwei Stunden werden zwei Euro fällig, für vier Stunden drei Euro. Der Tagesparkschein für den Parkplatz, auf dem das Ticket gezogen wurde, kostet fünf Euro, der Wochenparkschein 20 Euro. Ein für sämtliche Parkplätze der Zone II gültiger Jahresparkschein für pauschal 144 Euro kann ebenfalls erworben werden.

Bestandteil der neuen Parkgebührenverordnung ist auch die Verkürzung der Gebührenpflicht um eine Stunde. Bislang musste von 10 bis 19 Uhr gezahlt werden, jetzt nur noch von 10 bis 18 Uhr. Die Gebührenpflicht auf den jeweiligen Parkplätzen der Zonen I und II besteht weiterhin vom 1. März bis zum 31. Oktober.