Höchste Sprünge mit einem Kite von der Insel Fehmarn

FEHMARN - hö - Fehmarn gilt als Wassersportinsel Nummer eins an der deutschen Ostseeküste. Wenn es aber ums Kitesurfen geht, macht die Insel weltweit von sich reden. Jetzt auch in Südafrika, wo der 23-jährige Pro-Kiter Joshua Emanuel mit einem von Hiss-Tec auf Fehmarn entwickelten und hergestellten Produkt, dem Core GTS4, mit 27,5 Metern einen fast unglaublichen Big-Air-Weltrekord aufgestellt hat.

„Wir gratulieren unserem Core-Teamrider Josh Emanuel zu einer absoluten Ausnahmeleistung, die in der gesamten Kitewelt für Furore sorgt“, ist das Hiss-Tec-Team schier aus dem Häuschen. Bei Winden zwischen 35 und 40 Knoten sei Joshua am Kite-Beach in Kapstadt mit seinem acht Quadratmeter großen GTS4 in eine Höhe aufgestiegen, die sonst nur mit dem Fahrstuhl eines zwölfstöckigen Hochhauses erreicht werde, berichtet Philipp Janke, Marketingleiter bei Hiss-Tec.

Der 93 Kilogramm schwere, frisch gebackene Weltrekordler überspringt bei seinen Sessions rund ums Kap regelmäßig die 25-Meter-Marke und hatte den Weltrekord wenige Tage zuvor schon einmal gebrochen. „Der Absprung ist der zentrale Moment. Du brauchst ein gutes Timing und natürlich einen Kite, der den perfekten Absprung ermöglicht“, sagt der Pro-Kiter aus Durban. „Mit der speziellen Flugtuch- und Dacron-Konstruktion und natürlich der krassen Drehfreude der 3-Strut-Konstruktion baut der GTS4 den explosivsten Lift auf, den ich kenne“, schwärmt der 23-Jährige.



„Dass Rekordhöhen auch mit deutlich geringerem Körpergewicht möglich sind, hat zuletzt der Core-Entwickler Jan Langfeldt mit dem GTS4 8.0 auf der Ostsee unter Beweis gestellt, indem er mit seinen 65 Kilogramm Körpergewicht 20,1 Meter hoch gesprungen ist. Das ist neuer deutscher Rekord“, so Janke.



Große Begeistung herrscht auch im Core-Headquarter auf Fehmarn: „Die konsequenten Investitionen in Entwicklung und neue Materialien wie CoreTex und das in Deutschland gefertigte ExoTex zahlen sich in klar messbaren Werten aus“, freut sich Core-Chef Bernie Hiss. „Von diesen Innovationen profitieren alle Core- Kites wie auch der XR mit klaren Vorteilen bei Performance und Komfort.“

Hiss-Tec produziert auf Fehmarn Hochleistungs-Kiteboards der Marke Carved Customs seit dem Jahr 2000. Unter der Marke Core enwickelt das Unternehmen seit 2007 neben Kiteboards auch Kites und Bars. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen „vom reinen Boardhersteller zu einem der führenden Kitehersteller weltweit avanciert“.