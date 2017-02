Inselkarneval muss abspecken

Dirk Westphal und Sönke Thomsen (v.li.) von der Freiwilligen Feuerwehr Burg präsentierten am Mittwoch die neuen Plakate, die in den nächsten Tagen geklebt werden.

FEHMARN - loj - Im 135. Jahr läuft der Inselkarneval am 25. Februar (Sonnabend) anders ab als bisher. Rathaussturm, Prinzenpaar und Tanzgarden fallen weg. Die Freiwillige Feuerwehr Burg nennt als Ausrichter einen nachvollziehbaren Grund: Kostenexplosion.

„Um den Karneval langfristig zu erhalten, muss ein klarer Schnitt her“, sagte Dirk Westphal gestern während eines Pressegesprächs. Dabei war ihm deutlich anzusehen, dass ihm und seinen Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Burg diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gefallen ist. Die Ausgaben seien einfach über die Jahre zu hoch geworden. Allein die Kostüme für Prinzenpaar und Funkenmariechen seien immens gestiegen. Natürlich sei nicht jedes Jahr Neues angeschafft worden, aber schon die Kosten für die Änderung beim Schneider hatten es in sich. Ausgaben und Einnahmen stehen in keiner Relation, daher werde sich die Party auf den Zeltkarneval konzentrieren. Bürgermeister Jörg Weber und Friedrich Rathjen, stellvertretender Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, müssen sich also in diesem Jahr keine Gedanken über eine Büttenrede machen.

Auch der Aufwand für den Rathaussturm habe gedroht, aus dem Ruder zu laufen. Das können die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr nicht mehr leisten.



Außerdem, so Dirk Westphal und Sönke Thomsen, sei der Eindruck entstanden, dass die Bevölkerung keinen großen Anteil mehr am Rathaussturm nehme. Während früher die Veranstaltung mit Lautsprechern auf den Marktplatz übertragen werden musste, weil nicht alle Gäste Platz im Rathaus fanden, kommen heute hauptsächlich Angehörige der Tanzgarden. „Uns tut das auch leid, vor allem aber für die Funken. Die haben hier monatelang geübt und dann vor ganz wenigen Leuten getanzt“, meinte Westphal. Hinzu komme, dass in den letzten Jahren die Gäste des Rathaussturms nicht mehr mit zum Feiern ins Zelt gegangen seien. Und die, die unbedingt im Zelt Party machen wollten, waren vorher nicht im Rathaus.



Nun also Karneval als reine Zeltparty. „Wir achten da jetzt mehr auf Qualität“, sagte Dirk Westphal und erklärte, dass auch deshalb ein neuer Festwirt am Start sei. Die Firma Niehuesbernd sei raus, Thomas Rönfeld aus Eutin übernimmt. Der liefere stabile Gläser und Tassen, die dann auch vernünftig gespült werden können. Eine bewachte und vor allem die ganze Zeit besetzte Garderobe stehe nun auch zur Verfügung.



Es habe in der Vergangenheit häufiger Beanstandungen beim Zeltkarneval gegeben, das soll nun nicht mehr passieren. Thomas Rönfeld gehe mehr auf die Wünsche der Gäste ein, was Bewirtung und Musik angeht, versprachen die Organisatoren.



Der Kinderkarneval am Nachmittag bleibe von groben Einschnitten jedoch weitestgehend verschont, betonten Westphal und Thomsen. Es werde weiterhin ein Kinderprinzenpaar mit kleinem Gefolge geben, der Nachmittag solle eine große Party für die Kleinen sein.



„Wir versuchen, so viel wie möglich zu erhalten“, sagte Dirk Westphal gestern. Ihm sei klar, dass es Beschwerden im Vorfeld geben wird, damit rechne er fest. Aber die, die am lautesten meckern, seien meistens ohnehin nicht unter den Gästen.



Nach mehr als 65 Jahren Prinzenpaar und Rathaussturm sei es natürlich extrem schade, jetzt einen klaren Schnitt zu machen. Dennoch werde es eine tolle Veranstaltung. Der Kinderkarneval beginnt um 14 Uhr, ab 21 Uhr gehört das Zelt den Großen.