„Jachen Flünk“ ist flügellos

FEHMARN -ga- Es ist jetzt ein ungewöhnlicher Anblick der Lemkenhafener Windmühle. Nun steht die liebevoll „Jachen Flünk“ genannte Windmühle des Museumsvereins Fehmarn ganz ohne Flügel da. Grund dafür ist, dass die inzwischen über 30 Jahre alte und aus Eichenholz bestehende Flügelwelle unbedingt ausgetauscht werden muss. Die Austauscharbeiten begannen am Dienstag.

Es rückte in Lemkenhafen ein Kranwagen an, um die vier Flügel zu entfernen, denn schließlich kommt man nur so an die alte Flügelwelle heran. Diese soll übrigens heute im Laufe des Tages, wenn zuerst die 23 Tonnen schwere Kappe entfernt ist, herausgezogen und dann begutachtet werden. Das Wetter spielte gestern mit, es herrschte nur leichter Wind. Und so rückte ein Schwerlastkran an, um die einzelnen Flügel abzunehmen. Ein zweiter Kranausleger wurde als Arbeitsplattform genutzt, damit der verantwortliche Mühlenbauer Ronny Beckmann aus Eggstedt die Demontage der Flügel vorbereiten konnte. Kurz nach 14 Uhr war es dann soweit, das erste Flügelstück wurde zu Boden bugsiert und sicher gelagert.

+ Mühlenbauer Ronny Beckmann begutachtet einen der demontierten Flügel. © Fehmarn24/ga Zahlreiche Zuschauer wurden Zeugen der Teildemontage von „Jachen Flünk“. Die Renovierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Flügelsystem werden voraussichtlich bis in den Herbst andauern, so Ronny Beckmann zur Heimatzeitung. Die Gesamtkosten der Arbeiten und Anschaffung einer neuen Flügelwelle, die wiederum aus bewährtem Eichenholz bestehen wird, stehen bislang natürlich noch nicht genau fest, voraussichtlich werden es aber weit über 35000 Euro sein.

Bekanntlich besitzt der Verein zur Sammlung Fehmarnscher Altertümer jetzt den Status der Gemeinnützigkeit. Aus diesem Grundkönnen daher bei Einnahmen von Spenden dementsprechende Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Gebraucht wird natürlich jeder Euro, denn die Renovierungsarbeiten sind für den kleinen Museumsverein eine „sehr große Nummer“. Der Verein bittet weiterhin um Spenden.