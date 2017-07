22 junge Gründungsmitglieder

Das sind die 22 Kinder und Jugendlichen, die am Sonnabend die neue Jugendfeuerwehr Fehmarn-Mitte gegründet haben. Verwaltung und Ortswehren sind sehr stolz auf die Nachwuchskräfte.

FEHMARN - Von Laura Oswald-Jüttner Die freiwilligen Feuerwehren Bisdorf-Hinrichsdorf, Landkirchen, Süderort und Vadersdorf-Gammendorf haben eine gemeinsame Jugendfeuerwehr ins Lebens gerufen. Die Gründungsversammlung fand am Sonnabend im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Bisdorf-Hinrichsdorf statt. Nach Burg, Petersdorf und Puttgarden-Todendorf ist die neue Jugendfeuerwehr Fehmarn-Mitte die vierte Nachwuchs-Wehr der Insel. „Dies ist ein richtiger und wichtiger Schritt, die Jugend ist der Grundstein für uns Erwachsene“, bilanzierte Gemeindewehrführer Volker Delfskamp.

22 Kinder und Jugendliche wurden als Gründungsmitglieder am Sonnabend begrüßt. Stolz nahmen sie ihre Dienstkleidung in Empfang. Ihnen stehen Hannes Maaß aus Landkirchen als Jugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter Julia Anthony (Vadersdorf-Gammendorf), Stefan Scheef (Bisdorf-Hinrichsdorf) und Mathias Wahl (Süderort) als Leiter und Ansprechpartner zur Seite. Die 28 Delegierten der Inselwehren wählten alle vier einstimmig ins Amt.

„Wir sind stolz wie Bolle, ihr seid ganz wichtig für die Feuerwehren“, lobte Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber die Kinder und Jugendlichen und fügte hinzu: „Wir sind stolz, so viele Jugendliche zu haben, um zu lernen, wie man anderen hilft und die dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger nachts besser schlafen können. Ich freue mich auf die Zeit mit euch.“



Kreisjugendfeuerwehrwart Hartmut Junge bedankte sich im Namen des Kreises bei der Stadt Fehmarn für die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Gründung der vierten Jugendfeuerwehr auf Fehmarn. „Werdet die Führungskräfte von morgen“, wandte er sich direkt an den Nachwuchs und erzählte, dass viele der aktuellen Führungskräfte in den Ortswehren auch einmal ganz klein angefangen haben.



Schlüssel für Gerätehaus an Hannes Maaß übergeben

Hauke Scheef, Wehrführer von Bisdorf-Hinrichsdorf, freute sich ganz besonders über die Wahl von Hannes Maaß zum Jugendwart. Dieser habe in der Vergangenheit öfter ein sehr gutes Händchen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen gezeigt, daher sei er zuversichtlich, mit Maaß den richtigen Mann auf dem Posten zu haben. Deshalb überreichte Hauke Scheef ihm auch den Schlüssel zum Feuerwehrhaus in Bisdorf. Maßgeblichen Anteil an der Gründung der neuen Jugendfeuerwehr Fehmarn-Mitte hat der stellvertretende Gemeindewehrführer Heino Lafrenz, dem Hauke Scheef ganz herzlich für seinen Einsatz dankte.



Von Lars Schäckermann, Jugendwart in Burg, bekam Hannes Maaß zusätzlich ein kleines Starterpaket mit Dienstausweisen und einem Dienstsiegel. „Wenn ihr erst mal unterwegs seid, bin ich mir sicher, dass der Nachwuchs die nächsten Jahre gesichert ist“, so Schäckermann an die neue Jugenfeuerwehr.



„Der Nachwuchs bedeutet 112 Prozent Zukunft“, schloss Gemeindewehrführer Volker Delfskamp die Gründungsversammlung, bevor alle zu Grillgut und einem gemütlichen Beisammensein eingeladen wurden.



Dienstpläne gab es auch schon für die Kinder und Jugendlichen. Am letzten Sonnabend in den Sommerferien (2. September) treffen sie sich zu einem Kennenlernen. Wer in die Feuerwehr eintreten möchte, kann sich bei den Ortswehren über die Voraussetzungen informieren.