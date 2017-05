Leandra und Luana neue Kinderregenten

FEHMARN -ga- Kurz nach 17 Uhr wurde am Freitag das Rapsblütenfest auf der Veranstaltungsbühne am Petersdorfer Dorfteich feierlich eröffnet. Bürgermeister Jörg Weber freute sich über das herrliche Frühlingswetter und meinte: „Sollten tatsächlich einmal einige Regentropfen fallen, dann werden unsere Gäste sich dadurch sicherlich nicht verjagen lassen.“ Das neue Kinderkönigspaar sind die Zwillingsschwestern Leandra und Luana Jurkscheit.

+ Das neue Kinderkönigspaar, die Kinderkönigin Leandra und die Prinzessin Luana Jurkscheit. © Fehmarn24/Gamon Erster Gratulant des neuen Kinderkönigspaares war Tourismusdirektor Oliver Behncke. Er wünschte der Kinderkönigin Leandra und der Kinderprinzessin Luana eine schöne Zeit. Die beiden achtjährigen Mädchen aus Kopendorf besuchen die zweite Klasse der Grundschule in Landkirchen. Sie haben sehr sportliche Hobbys, denn sie schwimmen gerne und betreiben beide Taekwondo.

Marion Schmidt, Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Westfehmarn, brachte in ihren Begrüßungsworten die Hoffnung zum Ausdruck, dass zur 33. Auflage des Rapsblütenfestes Besucherströme von nah und fern kommen und hier tüchtig mitfeiern werden. Angereist war auch eine kleine Delegation aus der Partnergemeinde Orth an der Donau unter der Führung von Josef Schordan. Er überreichte Bürgermeister Jörg Weber ein Fotobuch als Geschenk, verbunden mit herzlichen Grüßen aus der Partnerstadt.



Viele Helfer hatten in den letzten Tagen die Ärmel aufgekrempelt, damit das dreitägige Fest rund um den goldgelben Raps gefeiert werden kann. Marion Schmidt bedankte sich bei allen Helfern und dem Organisationsteam. Einen besonderen Dank richtete sie an die Stadt Fehmarn, speziell auch an die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die überall dort halfen, wo es erforderlich war.



Am ersten Tag des dreitägigen Events hatten die noch amtierende Rapsblütenkönigin Jessica Muhl und ihre Prinzessin Amira Fox sowie das Kinderkönigspaar Hanna Heesch und Elisa Kleingarn die Möglichkeit, auf Einladung von Klaus Skerra einen Rundflug über die Insel zu unternehmen, um aus dieser luftigen Perspektive den voll in Blüte stehenden Raps zu bewundern.



Marion Schmidt verriet der Heimatzeitung, dass sich für den großen Festumzug morgen Nachmittag 41 Abteilungen angemeldet haben.



Das neue Königshaus wird heute Abend um 19 Uhr gekrönt.