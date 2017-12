Aus für Memorandum of Understanding

FEHMARN -hö- Vor fünf Wochen haben Vertreter von Stadtverwaltung, Stadtvertretung und Femern A/S zusammengesessen, um auszuloten, ob, wie und in welchem Umfang eine engere Kooperation zwischen der Stadt Fehmarn und dem Vorhabenträger der Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ) möglich ist. In der Sitzung der Stadtvertretung sollte nun eine Absichtserklärung – ein sogenanntes Memorandum of Understanding – auf den Weg gebracht werden, auf der diese Zusammenarbeit fußt. Doch daraus wurde nichts. Ein Patt bei der Abstimmung (neun Ja-, neun Neinstimmen, zwei Enthaltungen) bedeutete die Ablehnung.

Die Überraschung aufseiten der Verwaltung war unverkennbar. Und Bürgervorsteherin Brigitte Brill (SPD) ließ über den nächsten Punkt gar nicht mehr abstimmen. Dies sollte praktisch die erste Maßnahme sein, die aus dem Memorandum of Understanding resultierte. Femern A/S hatte die Zusage gegeben, die notwendige Sanierung und den Ausbau des Marienleuchter Weges für rund 300000 Euro mit einer Summe von 100000 Euro zu unterstützen. Über den Marienleuchter Weg soll einmal das geplante Ausstellungszentrum am historischen Leuchtturm angebunden werden.

SPD, WUW und Grüne lehnten geschlossen die Absichtserklärung ab. Aus Sicht von Heinz Jürgen Fendt (SPD) sei das Memorandum of Understanding unvereinbar mit dem seit zwölf Jahren geltenden Beschluss der Stadtvertretung. Dieser lautet wie folgt: „Die Stadtvertretung der Stadt Fehmarn lehnt den Bau einer Festen Fehmarnbeltquerung ab und setzt sich für die Beibehaltung sowie Optimierung des Fährverkehrs ein. Sollte der Bau einer Festen Fehmarnbeltquerung trotz aller Bemühungen der Stadt Fehmarn nicht zu verhindern sein, sind Kompensationsmaßnahmen für Fehmarn mit dem Land Schleswig-Holstein und der Bundesrepublik Deutschland zu verhandeln und durchzusetzen.“

Weiter kritisierte der SPD-Fraktionschef, dass die Absichtserklärung einen rechtlichen Rahmen schaffen würde, der der Stadt Fehmarn im Falle eines Rechtsstreits zum Nachteil gereichen könnte. Sorgen in dieser Hinsicht meldete auch Marco Eberle (Grüne) an. Er habe Zweifel, ob das alles „juristisch wasserdicht“ sei.



Als dritten Punkt gegen das Memorandum führte Fendt die Existenz des Forderungskatalogs der Stadt Fehmarn vom 14. Juni 2016 an. Die hier niedergeschriebenen grundlegenden Forderungen seitens der Stadt an Femern A/S seien für die SPD selbstverständlich und müssten nicht noch einmal in einem Memorandum of Understanding niedergeschrieben werden, argumentierte Fendt.



Die CDU-Fraktion hätte es hingegen gerne gesehen, wenn der Uraltbeschluss der Stadtvertretung aus dem Jahr 2005 gekippt worden wäre. Ein entsprechender Antrag war von der CDU-Fraktion auch am 24. November an die Bürgervorsteherin gerichtet worden, damit diese den Punkt noch mit auf die Tagesordnung nimmt. Klappte aber nicht, da er um sieben Stunden und 38 Minuten zu spät eingereicht worden sei, bedauert Christiane Dittmer (CDU), die zu Beginn der Sitzung ihren „Auftritt“ hatte, sich zu einem Wortgefecht mit Brigitte Brill hinreißen ließ, sich kaum beruhigen konnte und erste verstummte, als die Bürgervorsteherin deutlich wurde: „Ruhe jetzt, Sie setzen sich jetzt hin.“ Brill beteuerte noch einmal, dass sie bei zu spät eingereichten Anträgen anderer Fraktionen ebenso gehandelt hätte.



Ehlers: Beschluss passt nicht mehr in die Zeit

Aus Sicht von Christiane Dittmer trotzdem unverständlich, da der CDU-Antrag „in dringendem Zusammenhang“ gestanden habe mit zwei Vorlagen des Bauamtes, die erst am 30. November abgegeben worden seien. Gegenüber dem FT wies Dittmer darauf hin, dass ihr energisches Auftreten nicht mit der Fraktion abgesprochen und „ein absoluter Alleingang“ gewesen sei. „Es war mir einfach eine Herzensangelegenheit, es noch einmal anzusprechen, dass man kein Geld für unsere Straßen annehmen kann und gleichzeitig den Beschluss gegen die Feste Fehmarnbeltquerung aufrechterhält.“ Dittmer erinnerte daran, dass die CDU eine Mitgliederbefragung durchgeführt habe und die Mehrheit dafür gewesen sei, den Antrag zu stellen. Denn, so CDU-Fraktionschef Werner Ehlers, „der zwölf Jahre alte Beschluss der Stadtvertretung passt nicht mehr in die Zeit, er ist überholt“. Und Ehlers kündigte an, den CDU-Antrag dann in die nächste Sitzung der Stadtvertretung einbringen zu wollen.

Wie Werner Ehlers meinte auch Andreas Hansen (FWV), dass die FFBQ wohl nicht mehr verhindert werden könne und es an der Zeit sei, „das Beste für die Insel herauszuholen“. Und dazu biete sich das Memorandum of Understanding an. Doch der CDU- wie auch der FWV-Fraktion fehlte es in der Stadtvertretung an geschlossener Zustimmung. Margit Maaß (CDU) und Oliver Schultz (FWV) enthielten sich ihrer Stimme.



Regionalmanager Jürgen Zuch ließ gegenüber dem FT durchblicken, dass er eine andere Entscheidung der Stadtvertretung erwartet und auch erhofft hatte. „Die Themen erledigen sich nicht allein durch das Stellen der Forderungen aus dem Forderungskatalog. Das Memorandum sollte der erste Schritt einer Umsetzung gegenüber Femern A/S sein“, in welchem Femern A/S unter anderem die Einsetzung eines Tourismus- und eines Baustellenkoordinators erklärt habe, so Zuch.



„Daran ist weiterhin zu arbeiten“, sieht der Regionalmanager die Angelegenheit pragmatisch. In vielerlei Hinsicht seien mit dem dänischen Vorhabenträger weitere Gespräche zu führen. Ein erster Fahrplan könnte laut Zuch beim Treffen der Arbeitsgruppe Forderungskatalag der Stadtvertretung am 8. Januar 2018 umrissen werden.



Femern A/S hat die Ablehnung des Memorandum of Understanding überrascht und mit Bedauern zur Kenntnis genommen, gibt sich gegenüber der Stadt Fehmarn aber grundsätzlich gesprächsbereit. Ajs Dam, stellvertretender Projektdirektor bei Femern A/S, in einer Pressenotiz: „Aus unserer Sicht ist die Entscheidung der Stadtvertretung bedauerlich, aber Femern A/S steht nach wie vor für Gespräche mit der Stadt Fehmarn bereit, wenn die Stadtvertretung ihre Position ändern sollte. Als Bauherr und späterer Betreiber des Fehmarnbelttunnels sind wir langfristig auf Fehmarn engagiert und werden uns weiterhin für eine gute Zusammenarbeit mit Verwaltung und Bürgern einsetzen.“