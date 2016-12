„Mit Eberhard haben wir tüchtig Schwein“

Familie Bardossek machte Urlaub in Gahlendorf mit ihrem Minischwein

FEHMARN -ga- Mal so richtig über die Weihnachtstage ausspannen. Das hatte sich das Ehepaar Jürgen und Tanja Bardossek aus Lippstadt-Lohe vorgenommen. Es mietete sich mit ihren drei Kindern ein Ferienhaus bei Familie Rickert in Gahlendorf. Mit dabei nicht nur die Hündin Roya, sondern auch ihr weiteres Haustier, ein Minischwein mit dem vornehmen Namen „Eberhard von Schwarte“.

Eberhard ist zwar erst 18 Monate alt, aber bereits ausgewachsen bei einer Länge von 80 Zentimetern und einer Höhe von 40 Zentimetern. Er bringt rund 45 Kilogramm auf die Waage. Angst, eines Tages als Schnitzel auf dem Teller zu landen, braucht Eberhard nicht zu haben, ist er doch ein voll integriertes Familienmitglied. Das Hausschwein hat eine Lebenserwartung von rund zwölf bis 15 Jahren. Jetzt, mit seinen eineinhalb Jahren, ist er im Teenageralter angekommen.

Eberhard ist ein „Wiesenauer“. In der Ortschaft Wiesenau, unweit der polnischen Grenze, wird diese Rasse von Minischweinen gezüchtet. Er ist eine Kreuzung zwischen einem „Bentheimer“ und einem Hausschwein, erklärt Besitzer Jürgen Bardossek, der den ab und zu grunzenden Vierbeiner im Ferkelalter von sechs Wochen erworben hatte.



„Ich wollte in Erfahrung bringen, inwieweit man solch ein Minischwein als Haustier integrieren kann“, sagt der selbstständige Maurermeister, der darauf Wert legt, dass sein Eberhard artgerecht gehalten wird. Zu Hause schläft das Minischwein in einem 70 Quadratmeter großen Gehege. Auslauf hat es dort, in seinem Heimatort Lippstadt, Ortsteil Lohe, in einem abgezäunten Bereich von 2000 Quadratmetern. Während der Weihnachtsfeiertage auf Fehmarn war sein Schlafgemach ein Hundeanhänger, der mit Stroh ausgelegt ist und über eine Zugangsrampe verfügt. Tagsüber hatte Eberhard auf Fehmarn Auslauf im angemieteten Ferienhaus. Wenn er in der Natur seine Geschäfte erledigen wollte, machte er sich rechtzeitig bemerkbar, denn Eberhard ist absolut stubenrein. Besonders liebt er längere Spaziergänge mit Herrchen Jürgen und Frauchen Tanja und seiner vierbeinigen Hundefreundin Roya durch Gahlendorf. Auf dem Wunschprogramm standen natürlich Strandspaziergänge. Angeleint ist er dabei nicht, lehnt er auch grundsätzlich ab. Dass andere Spaziergänger schon ein wenig merkwürdig dreinschauen, ist Eberhard und seinen Zieheltern bewusst, stellt aber nichts Besonderes mehr da – warum auch?



„Schweine sind kluge Tiere“, weiß Jürgen Bardossek zu berichten, „und ihre Neugierde ist groß“ ergänzt er.



Das ist Eberhard auch, zudem sehr anlehnungsbedürftig. Er sucht den Kontakt zu seinen Zieheltern und hat natürlich seinen festen Platz mit auf dem Sofa.



Alle in der Familie sind sich einig: „Mit Eberhard haben wir tüchtig Schwein.“



Für seine Ernährung brauchen Jürgen und Tanja Bardossek eigentlich keinen Cent auszugeben. Eberhard, der Vegetarier ist, ist ein Allesfresser und dient der Familie auch als lebendige „Biotonne“.



Leidenschaftlich verdrückt er neben Gemüse besonders Obst. Dass manchmal etwas Leckeres dazugekauft wird, ist ja verständlich; zeugt schließlich davon, dass Eberhard der Liebling der Familie ist und ein wenig verwöhnt wird.



Inzwischen ist Eberhard kein Unbekannter mehr, denn er war bereits Gast in verschiedenen TV-Sendungen. So unter anderem bei „Stern-TV“, in einer Sondersendung von „Wer wird Millionär“ bei Günther Jauch, beim „Supertalent“ mit Dieter Bohlen und selbst bei Jan Böhmermann war Eberhard schon Stargast. Bei Stern-TV belegte er übrigens den 2. Platz als tollstes Haustier überhaupt.



Nun stand das Minischwein auch vor der Filmkamera für den Jugendfilm „Wendy“, der in den nächsten Wochen Premiere hat. Durch seine öffent- lichen Auftritte hat er sich einen Namen gemacht und besitzt inzwischen eine große Fangemeinde. Natürlich hat er auch seinen Auftritt bei Facebook. 1399 Fans haben seinen Internetauftritt abonniert, und es werden immer mehr.



Probleme beim Reisen im Wohnmobil gibt es für gewöhnlich nicht. „Nur bei der Einreise in die Schweiz, da gab es einmal große Probleme, denn nach den dortigen Einreisebestimmungen gilt er als lebendiges Lebensmittel. Also musste eine amtliche Tierärztin ran, ihn untersuchen und ein Gesundheitszeugnis ausstellen. Außerdem hatte Familie Bardossek bei der Einreise eine Sicherheitsleistung von umgerechnet 2000 Euro zu hinterlegen.