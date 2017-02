Mutter bestreitet Tötungsvorsatz

FEHMARN/HANNOVER -dpa/lb- Vor dem Landgericht Hannover hat am Freitag der Prozess wegen Totschlags gegen eine 22-jährige Frau, die auf Fehmarn aufgewachsen ist und jetzt in Hannover lebt, begonnen. Der Mutter wird vorgeworfen, ihre beiden Babys in einen Koffer gesteckt zu haben. Nur eines der Kinder überlebte (wir berichteten).

Zum Prozessauftakt hat die Angeklagte jeden Tötungsvorsatz bestritten. „Ich war mir damals sicher, dass das Leben meines Babys nicht bedroht war“, erklärte die 22-Jährige gestern in einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung. Sie habe zu keinem Zeitpunkt in Kauf genommen, dass ihre Tochter sterben oder ihr etwas passieren könne. Sie habe in dem in ihrer Wohnung gefundenen Koffer für ausreichend Wärme und Belüftung gesorgt. „Es tut mir unendlich leid, wie ich mich anlässlich der Geburt meiner Tochter verhalten habe“, ließ die Frau erklären.

Die junge Frau ist unter anderem wegen versuchten Totschlags angeklagt, weil sie laut Staatsanwaltschaft den Tod des Babys billigend in Kauf nahm. Ihr Freund hatte Ende September 2016 in der Abstellkammer der gemeinsamen Wohnung den Koffer entdeckt. Darin befanden sich ein wenige Tage altes lebendes Mädchen und eine skelettierte Babyleiche. Im Fall des toten Säuglings wurden die Ermittlungen eingestellt, weil nicht mehr zu klären war, ob das Baby im Januar 2015 tot zur Welt kam. Zu Prozessbeginn stand im Gericht als Beweismittel auch der Koffer, in dem die Kinder gefunden wurden.



Während der mit pinken Blüten bedruckte Rollkoffer hinter ihm steht, fragte der Vorsitzende Richter Wolfgang Rosenbusch kritisch nach: „Sie haben ein lebendes Kind zu den Gebeinen eines toten Kindes gelegt? Was ist das für ein Signal?“



Wie ihre Verteidiger darstellen, hatte die junge Frau Angst, ihren Traumpartner zu verlieren, der noch kein Kind wollte. Aus diesem Grund verheimlichte sie die Schwangerschaft, die sie schon im März 2016 bemerkt hatte. Im Juli informierte sich die Frau über Babyklappen im Internet. Im August begann sie ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau in einem Luxushotel in Hannover. Nach der Geburt des Babys ging sie laut Anklage drei Tage lang schon frühmorgens aus dem Haus zur Berufsschule und Arbeit und kam erst nachmittags wieder.



Freund hörte ein Schreien aus der Abstellkammer

Am vierten Tag hörte der Freund, der mit einer Erkältung zu Hause auf dem Sofa lag, ein Schreien aus der Abstellkammer. Er öffnete den Koffer, geriet in Panik und alarmierte die Polizei. Seiner Freundin schickte er Sprachnachrichten, unter anderem: „Schatz, ich versteh die Welt nicht mehr! Was macht ein Kind bei uns im Koffer? Der Koffer war zu.“

Laut Anklage verschloss die junge Frau den Koffer am Morgen des Fundtages komplett mit dem Reißverschluss und stellte ihn auf. Die Angeklagte bestreitet dies, sagte sie habe immer für ausreichende Belüftung gesorgt – eine Schlüsselfrage in dem Prozess.



Als der Lebensgefährte als erster Zeuge gehört wurde, wurde die Angeklagte von Tränenkämpfen geschüttelt. Der angehende Hotelfachmann, der wie ein 15-Jähriger aussieht, widersprach sich, ließ vieles im Vagen. „Konzentrieren Sie sich“, ermahnte ihn der Richter mehrfach. Der Freund und Vater des Babys hält an der Beziehung zur Angeklagten fest.



Das Baby des Paares wurde nach seiner Entdeckung in der Medizinischen Hochschule Hannover versorgt. Es war unterkühlt, hatte eine Neugeborenen-Infektion und Hautschädigungen am Kopf, Hals und Knie. Inzwischen lebt das Mädchen bei Pflegeeltern.



Vier weitere Prozesstage sind angesetzt

Es sind noch vier weitere Prozesstage angesetzt. Im Gutachten des Psychiaters wird voraussichtlich die erste verheimlichte Schwangerschaft und das 2015 laut der Mutter totgeborene Baby thematisiert.

Ihren Verteidigern zufolge hatten die junge Frau und ihr damaliger Freund einen starken Drogenkonsum, nach der Totgeburt habe sie das Baby nicht entsorgen wollen und deshalb in eine Tasche gepackt und zunächst in den Kofferraum ihres Autos gelegt. Die Angeklagte will gar nicht realisiert haben, dass in dem Koffer, den sie als Wiege für ihr neugeborenes Mädchen geeignet fand, schon die Tasche mit den sterblichen Überresten des anderen Babys lag.