Neun neue Feldsofas für Fehmarn

Von mini bis XXL: Tourismus-Service hat Ruheplätze in Burgtiefe und Lemkenhafen aufgestellt

Die Bauhofmitarbeiter Benjamin Göbel und Jan-Thomas Scholz haben das XXL-Feldsofa gemeinsam mit ersten Gästen ausprobiert.

FEHMARN - loj - In den vergangenen Tagen hat der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) in Kooperation mit dem Inselbauhof insgesamt neun neue Feldsofas rund um den Burger Binnensee und in Lemkenhafen aufgestellt. Der Clou sind zwei Feldsofas im Miniaturformat (Lemkenhafen, Burgtiefe) sowie ein 4,50 Meter breites und 2,50 Meter hohes XXL-Feldsofa in Lemkenhafen.