Nick Wilder spielt mit bei „Rote Rosen“

Gastrolle als Reeder Johann Feddersen

+ © fehmarn24/ARD/Christine Mayn Schauspieler Nick Wilder steht jetzt in Lüneburg für eine Gastrolle bei der Telenovela „Rote Rosen“ vor der Kamera. © fehmarn24/ARD/Christine Mayn

FEHMARN - hö - Der Schauspieler Nick Wilder, gebürtiger Fehmaraner und in Deutschland bestens bekannt als „Herr Kaiser“ von der Hamburg-Mannheimer, steht wieder für das deutsche Fernsehen vor der Kamera. Zurzeit wird in Lüneburg für die Telenovela „Rote Rosen“ gedreht. Hier verkörpert der 64-jährige Wilder den reichen Hamburger Reeder Johann Feddersen.

Feddersen geht zunächst nur durch als kleiner Reederei-Angestellter, der mit Sandra (Jutta Fastian) anbandelt. Der charmante und gutaussehende Reeder verliebt sich in Sandra, für die die Lüneburger Männerwelt deutlich eingegrenzt ist. In der Episodenrolle als Reeder wird Nick Wilder erstmals in der Folge 2381 von „Rote Rosen“ voraussichtlich im März 2017 zu sehen sein.

Wilders Rollen in TV-Produktionen haben immer wieder etwas mit dem Meer zu tun. Klar: Wer auf Fehmarn geboren ist …



Er spielte den Bordarzt Dr. Wolf Sander auf dem „Traumschiff“, er war zudem auch bei „SOS Barracuda“, Küstenwache“ oder „Kreuzfahrt ins Glück“ dabei. Aber auch bei „Unser Charly“, „Wilder Kaiser“, „Forsthaus Falkenau“ oder „SOKO Kitzbühel“ war er mit von der Partie.