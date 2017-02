Pech: Schneller als der Videowagen

FEHMARN - hö - Heute hat der 39-jährige Fahrer eines VW Touran auf der B207 zwischen Burg und Puttgarden offenbar getestet, was sein Bleifuß so hergibt. Nach Polizeiangaben hatte der rasante Fahrer kurz hinter der Anschlusstelle Burg in Richtung Puttgarden ausgerechnet einen Videowagen der Polizei an einer Stelle überholt, wo 100 km/h erlaubt waren.

Der Wagen der Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den VW Touran in einem Bereich, in dem nur noch 80 km/h erlaubt waren, mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h einmessen. Bei der anschließenden Kon-trolle habe der Fahrer gesagt, er sei „wohl in Gedanken“ gewesen. Den in Gedanken versunkenen Pkw-Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Sünderkartei in Flensburg.