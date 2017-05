Schleswig-Holstein wählt

Rund 2,32 Millionen Menschen sind bei der Landtagswahl wahlberechtigt / Wer gewinnt Ostholstein-Nord?

+ © Fehmarn24 Die Landtagskandidaten des Wahlkreises 17 Ostholstein-Nord © Fehmarn24

FEHMARN -ra/hö- Nachdem bereits das kleinste Bundesland Deutschlands gewählt hat, ist nun das nördlichste an der Reihe: Nach der ersten Landtagswahl des Jahres im Saarland entscheiden die Schleswig-Holsteiner morgen, ob der amtierende SPD-Ministerpräsident Torsten Albig im Amt bleiben darf oder ob Daniel Günther, Herausforderer der CDU, ihn ablösen soll. Etwa 2,32 Millionen wahlberechtigte Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale in den 35 Wahlkreisen im Land haben an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.