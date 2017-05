Schock für SPD: Küstenkoalition ist abgewählt 

KIEL -hö- Die aus SPD, Grünen und SSW gebildete Küstenkoalition mit Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) ist abgewählt. Er sprach in einer ersten Reaktion von einem „dunklen Moment“. Umso heller und strahlender leuchtet am Himmel der Stern von Herausforderer Daniel Günther, der die CDU zum großen Wahlsieger des Abends machte. Im neuen Landtag stellt sie mit Abstand die stärkste Fraktion.

Allerdings dürfte es mit der Regierungsbildung nicht ganz einfach werden. Es gibt für die CDU zwei Optionen: die in Schleswig-Holstein ungeliebte große Koalition oder aber die Jamaika-Koalition. Aufgrund der großen inhaltlichen Unterschiede zwischen Grünen und Liberalen eine Alternative, bei der bei beiden kleinen Partnern die Kompromissbereitschaft arg strapaziert werden dürfte. Ein Zweierbündnis von CDU und FDP oder CDU und Grünen hätte rechnerisch keine Mehrheit im Landtag.

Bliebe noch die echte Ampel mit SPD, Grünen und FDP, die eine Mehrheit der Sitze zusammenbekäme, doch eine Regierungsbeteiligung ohne den großen Wahlgewinner des Abends?

Ohne Zweifel, es werden schwierige Koalitionsverhandlungen an der Kieler Förde. Doch gestern gingen viele Parteien zunächst einmal zum Feiern über: die CDU, die nach dem Hype um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz lange Zeit abgeschrieben war, die Grünen, die ihr zweistelliges Ergebnis von 2012 bestätigten und dem Bundestrend trotzten, die FDP, die dank Wolfgang Kubicki ebenfalls zweistellig im Geschäft ist und ebenfalls die rechtspopulistische AfD, die nun auch in Schleswig-Holstein in den Landtag einzieht.

Im Tal der Tränen fanden sich am Sonntag nach ihrem in diesem Ausmaß nicht erwarteten Absturz die Sozialdemokraten wieder, ebenso der SSW, der nach einer Legislaturperiode Regierungsmitverantwortung in die Opposition muss, und die Partei Die Linke, die deutlich den Einzug ins Landesparlament verpasste. Bleiben noch die Piraten, die nach einer Legislaturperiode in der Bedeutungslosigkeit versunken sind.

Nach der im ZDF um 22 Uhr veröffentlichten Hochrechnung ist die CDU (32,9 Prozent) mit 24 Sitzen stärkste Kraft, gefolgt von der SPD (26,7 Prozent) mit 20 Sitzen. Die Grünen (12,9 Prozent) kommen auf zehn, die FDP (11,0 Prozent) auf acht, die AfD (5,8 Prozent) auf vier und der von der Sperrklausel befreite SSW (3,5 Prozent) auf drei Sitze.

Noch rund einen Monat haben die Parteien Zeit, eine regierungsfähige Koalition auf die Beine zu stellen. Am 6. Juni soll die konstituierende Sitzung des 19. Landtags stattfinden.