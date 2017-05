Schülerin stürzt vier Meter ab

Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

FEHMARN - hö - Bei einem Sturz aus rund vier Metern Höhe zog sich eine 14-jährige Schülerin am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr schwere Verletzungen zu, sodass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen werden musste. Nach Auskunft der Polizeipressestelle wird sie voraussichtlich in den nächsten Tagen das Krankenhaus schon wieder verlassen können.