Seeunfall während Segelregatta

FEHMARN -loj- Am Sonnabend ereignete sich morgens während der Segelregatta „Fehmarn Rund“ ein Seeunfall, bei dem eine männliche Person schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann während der Fahrt von dem überkommenden Baum eines Schärenkreuzers erfasst und ins Wasser gestoßen, wie die Polizeidirektion Lübeck mitteilt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 8.45 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Seeunfall mit einer verletzten Person gemeldet. Beteiligt an dem Unfall war ein sogenannter Schärenkreuzer mit drei Mann Besatzung. Die alarmierten Beamten der Wasserschutzpolizeistation Fehmarn suchten daraufhin den Hafen Burgtiefe am Südstrand der Insel auf. Hier wurde der schwer verletzte Mann bereits notfallmedizinisch versorgt.

Ersten Ermittlungen zufolge sollte auf dem Schärenkreuzer im Rahmen der Startvorbereitungen zur Regatta ein „Mann-über-Bord-Manöver“ durchgeführt werden. Während einer eingeleiteten Wende sei es dabei aus noch ungeklärter Ursache zu einem Überkommen des Baumes gekommen, in dessen Folge der Mann von diesem erfasst und ins Wasser geschleudert wurde.



Die sechsköpfige Crew der Segeljacht „Na Und“ sei ebenfalls auf den Notfall aufmerksam geworden und habe sofort Hilfe geleistet. Ihr gelang es, den Ostholsteiner über die Badeplattform an Bord zu holen und den Jachthafen Burgtiefe anzulaufen. Aufgrund seiner Verletzungen sei der 67-Jährige unter notärztlicher Begleitung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Beamte der Wasserschutzpolizei Fehmarn haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, so die Polizeidirektion Lübeck abschließend.