Staugefahr: Auf B207 wird wieder gebaut

FEHMARN -hö- Staugefahr: Am Mittwoch (31. Mai) und Donnerstag (1. Juni) müssen sich auf Fehmarn alle Verkehrsteilnehmer wieder auf möglicherweise massive Behinderungen einstellen. Die in der vergangenen Woche zwischen Heiligenhafen und Fehmarn gestarteten Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke der B207 werden fortgesetzt.