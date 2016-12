CDU stellt um auf Wahlkampfmodus

Kreisparteitag in Lensahn: Günther-Ersatz Tobias Koch listet „Schwachpunkte der Landesregierung“ auf

+ © Fehmarn24/Höppner Kreisvorsitzender Ingo Gädechens, Direktkandidat Tim Brockmann, stellvertretender Landesvorsitzender Tobias Koch und Direktkandidat Peer Knöfler (v.l.n.r.) stellten sich den Fragen aus dem Publikum © Fehmarn24/Höppner

FEHMARN -hö- Notgedrungen musste die CDU Ostholstein in der terminüberfrachteten Vorweihnachtszeit noch einen Kreisparteitag abhalten. Es waren Delegierte zu wählen für die Landesvertreterversammlung, die die Landesliste für die Bundestagswahl aufstellt. Der Saal im Haus der Begegnung in Lensahn war trotzdem gut gefüllt, denn der neue CDU-Landesvorsitzende und designierte Spitzenkandidat Daniel Günther war angekündigt.

Es blieb bei der Ankündigung, denn Günther war krank. Dem Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Ingo Gädechens war es aber geglückt, kurzfristig Ersatz in Person des stellvertretenden Landesvorsitzenden Tobias Koch nach Lensahn zu lotsen. Da mit Peer Knöfler und Tim Brockmann zwei der drei ostholsteinischen Direktkandidaten für die Landtagswahl ebenfalls vor Ort waren, stand das Wahljahr 2017 im Fokus des Kreisparteitages. Die CDU hat umgestellt auf Wahlkampfmodus.

Vor nicht einmal zwei Monaten war der ehemalige Spitzenkandidat der CDU, Ingbert Liebing, nach katastrophalen Umfragewerten zurückgetreten, sodass sich die Christdemokraten neu aufstellen mussten. In der letzten Woche schnitt die CDU bei einer NDR-Umfrage, in der die aktuelle Küstenkoalition keine Mehrheit mehr hatte, plötzlich wesentlich besser ab.



„In zwei Drittel der Fälle stellen wir den Ministerpräsidenten“, spielte Tobias Koch anhand der Umfragewerte mögliche Koalitionen durch, um dann auch noch nachzulegen: „Wir können alle unsere Wahlkreise gewinnen.“ Der Rückenwind, den die CDU verspürt, ist unverkennbar stark ausgeprägt. Da fiel es Koch sogar leicht, folgenden Vergleich zu ziehen: „Von 1987 bis 2005 hat die CDU in der Opposition vier Mal den Spitzenkandidat gewechselt, das Gleiche haben wir jetzt im Zeitraffer innerhalb einer Legislaturperiode geschafft.“



Polizei, Kita-Finanzierung, Bildung und Infrastruktur

Koch, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, benannte vier Schwerpunkte – alle „Schwachpunkte der jetzigen Landesregierung“ –, mit denen die CDU im Landtagswahlkampf bei den Bürgern punkten will. Sie kündigte für diese vier Bereiche zusätzliche Investitionen an, sollte die CDU Regierungsverantwortung übernehmen. „Großen Handlungsbedarf“ sehen die Christdemokraten bei der inneren Sicherheit. Vor allem die personelle Ausstattung und technische Ausrüstung der Polizei soll verbessert werden, damit sie auf die aktuellen Gefahrensituationen angemessen reagieren kann.

Ingo Gädechens machte die angespannte personelle Lage der Polizei an den Einsatzhundertschaften fest. Für die materielle Ausstattung der drei Einsatzhundertschaften habe der Bund gesorgt, so Gädechens, doch die erste Hundertschaft schiebe Überstunden, die zweite könne unter personeller Beteiligung weiterer Dienststellen gerade mal „zusammengekratzt“ werden und die dritte? Fehlanzeige.



Angestrebt wird auch eine Änderung des Kita-Finanzierungssystems. Von der Deckelung der Elternbeiträge in Höhe von maximal 33 Prozent wolle man Abstand nehmen, so Koch. Angestrebt werden zum Ende der neuen Legislaturperiode maximal 25 Prozent. Im Bereich der Bildung heißt das Zauberwort 100 Prozent Unterrichtsversorgung und damit die Schaffung von 400 zusätzlichen Lehrerstellen. „Keine 91-prozentige Versorgung mehr wie derzeit“, sagte der CDU-Finanzexperte.



Fehlt noch der vierte Aspekt: die Infrastruktur. Hier sprach Ingo Gädechens von einer „desaströsen Investitionsquote“ des Landes Schleswig-Holstein. Laut Koch sollen zusätzliche Mittel fließen, um den Sanierungsstau bei Landesstraßen und sonstiger Infrastruktur schnellstmöglich abzubauen.



Als Bundestagsabgeordneter spannte Ingo Gädechens den Bogen selbstverständlich etwas weiter. Er begrüßte die erneute Kanzlerkandidatur Angela Merkels. Sie sei der „Fels in der Brandung“ in einer schwierigen Zeit, in der viele Länder in Europa nach Orientierung suchten. „Das geeinte Europa hat uns über Jahrzehnte Frieden gesichert“, so Gädechens, der in Sorge um eine Destabilisierung westlicher Demokratien eine „Achse des Bösen“ ausgemacht hat und namentlich die Länder Russland und Türkei erwähnte.



Und wieder zurück auf die Schleswig-Holstein-Ebene: „Das sind Umfragewerte, die uns hoffen lassen“, so Gädechens, der aber davor warnte, aus den Umfrageergebnissen schon jetzt Prognosen für das mögliche Wahlergebnis der Landtagswahl ableiten zu wollen.