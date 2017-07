„Vernünftig bedeutet gleichberechtigt“

FEHMARN -hö- Die zweite Anhörungsrunde zum Planfeststellungsverfahren für den Fehmarnbelttunnel ist vor knapp zwei Wochen beendet worden. Eine gegenüber dem Tunnel gleichberechtigte Anbindung des Fährhafens ist aus Sicht der Reederei Scandlines in den Planunterlagen weiterhin nicht zu finden. Und auch der Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens (CDU) kann diese in den Entwürfen nicht ausfindig machen.

„Ich sehe Nachbesserungsbedarf, die jetzige Planung mit drei Ampelschaltungen ist nicht zielführend. Wir sind weit entfernt von einer Gleichberechtigung“, stellte Gädechens am Montag in Puttgarden fest. Im Rahmen seiner Sommertour war er mit dem CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Timo Gaarz zu Gast bei der Reederei Scandlines.

„Die Landesplanung sollte ein Interesse daran haben, dass Häfen grundsätzlich vernünftig angebunden sein müssen.“ Puttgarden werde es nach den jetzt vorliegenden Planungen aber nicht sein, sagt Fehmarns Bundestagsabgeordneter. „Wir werden nicht nachlassen, eine gleichberechtigte Anbindung zu bekommen“, wird die Reederei nach Angaben von Scandlines-Geschäftsführer Heiko Kähler weiterhin darauf pochen, keine Wettbewerbsnachteile zu erleiden. Die beim Entladen der Fähren entstehenden „Pulkverkehre“ Ampelschaltungen auszusetzen, führten zu Staus und einem Verkehrschaos, ist Kähler überzeugt.



Gädechens erinnerte in diesem Zusammenhang an die mit der Landesplanung erzielte Einigung beim geplanten Neubau der Amalienhofer Brücke. Auch hier ist eine von der Landesplanung zunächst angedachte Ampelschaltung vom Tisch, da Scandlines die Mehrkosten für eine Umplanung übernimmt und der Verkehr in der Bauphase über die alte Brücke weitergeführt werden kann. Ampelbedingte Staus auf der B207 werden so vermieden. „Scandlines ist ein glaubwürdiger Gesprächspartner. Die Reederei hat mitgeholfen, bei der Amalienhofer Brücke den gordischen Knoten zu durchschlagen“, lobt Gädechens.



Und auch für eine mögliche Umplanung der Anbindung des Fährhafens hat die Reederei dem Land jetzt eine finanzielle Beteiligung angeboten.



Ingo Gädechens setzt zudem auf den Koalitionsvertrag der Jamaika-Koalition, denn hier ist zur Festen Fehmarnbeltquerung Folgendes niedergeschrieben: „Die Anbindung des Fährhafens in Puttgarden werden wir vernünftig regeln.“ Da stellt sich natürlich die Frage, was unter „vernünftig“ zu verstehen ist. Für Ingo Gädechens ist die Sache klar: „Vernünftig bedeutet gleichberechtigt.“