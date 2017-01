Zu wenig Schlaf erhöht das Erkältungsrisiko

Müde? Abgespannt? Wer zu wenig schläft, hat schlechte Laune und quält sich oft so durch den Tag. Das ist unangenehm. Doch Schlafmangel macht auch anfälliger für Schnupfen.

Ausreichend Schlaf ist für unseren Körper wichtig. Wer gut geschlafen hat, fühlt sich wohl. Beim Schlaf erholen sich Körper und Geist. Schlafmangel macht krank, das ist bekannt.

Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Herzkrankheiten und psychische Krankheiten werden mit zu wenig Schlaf in Verbindung gebracht. Warum Sie außerdem sich genug Schlaf gönnen sollten, erfahren Sie hier.

Aber im Winter hat Schlaf einen besonderen Effekt auf den Körper, wie US-Forscher herausgefunden haben. Gerade in dieser Zeit, wenn Grippeviren und Co. ihr Unwesen treiben, sei es sogar wichtig, mehr als sonst zu schlafen.

Der Grund: Unausgeschlafene sind deutlich anfälliger für Erkältungen. Ein Schlafdefizit erhöht das Risiko für Schnupfen um das Vierfache.

Sechs Stunden Schlaf sind ein Risiko

In einer Studie hatte Aric Prather von der University of California in San Francisco 164 Erwachsene zu ihrem Lebensstil befragt und dann zwei Wochen deren Schlafgewohnheiten untersucht. Die Probanden wurden in einem Hotel isoliert und mit einem Virus über die Nasenschleimhaut infiziert.

Dabei zeigte sich, wie die Wissenschaftler berichten, dass der Faktor Schlaf mehr Einfluss auf die Gesundheit hat als Stress, Ernährung, Alter, Alkohol oder Rauchen.

Wer weniger als sechs Stunden pro Nacht schlief, war anfälliger für eine Erkältung. Im Vergleich zu den Sieben-Stunden-Schläfern erhöhte sich das Risiko einen Schnupfen zu entwickeln um 4,2 Mal. Bei Teilnehmern, die weniger als fünf Stunden schliefen, um 4,5 Mal. Die Studie wurde vom Fachmagazin „Sleep“ (2015) veröffentlicht.

Wie viel Schlaf brauchen Kinder?

Für Babys, Kinder und Jugendliche hat die American Academy of Sleep Medicine (AASM) nun erstmals eine Empfehlung veröffentlicht.Lesen Sie hier wie viel Schlaf ein Kind wirklich braucht.

Schlafprobleme?

Mehr als jeder zweite Deutsche klagt, laut einer Umfrage, zumindest ab und zu über Schlafprobleme. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Der größte Schlaf-Killer liegt meist selbst im Bett.

Die wichtigsten Tipps für einen gesunden Schlaf

Lebensstil und Verhalten können das Schlafen positiv beeinflussen.Hier gibt es die wichtigsten Tipps.

Rituale und regelmäßige Schlafzeiten

Sorgen Sie für eine gute Schlafumgebung.

Raus mit Fernseher, Schreibtisch und Laptop

Verzichten Sie auf Alkohol, Nikotin und fettiges Essen.

