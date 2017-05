Famila feiert Wiedereröffnung

2010 begonnene Erweiterungspläne münden in Neubau am Sundweg

+ © Foto: Büchner Ein erneuter Meilenstein: Hermann Langness hält einen gerahmten Zeitungsartikel aus der HP von 1975 zur damaligen Eröffnung des Warenhauses in seinen Händen. Flankiert wird er von seinem Sohn und Famila-Geschäftsführer Fritz Philip Langness (v.l.), Marktleiter Michael Holler sowie den Famila-Geschäftsführern Christian Lahrtz und Klaus Stechhöfer. © Foto: Büchner

HEILIGENHAFEN -mb- „Ein hartes Stück Arbeit, aber das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen“, freute sich Heiligenhafens Bürgermeister Heiko Müller zur gestrigen Wiedereröffnung des Famila-Warenhauses am Sundweg und überreichte nach seinem Grußwort einen gerahmten Artikel aus der Heiligenhafener Post von der Eröffnung des Warenhaues im Jahr 1975. Als zweiter Famila-Standort wurde damals ein bis dato als Möbelhaus genutztes Gebäude umgerüstet – die Jahrzehnte verstrichen und machten Zug um Zug deutlich, dass ein Neubau unbedingt erforderlich ist. Am Ende ging es dann fix: Nach neun Monaten Bauzeit öffnet Famila seinen 3500 Quadratmeter großen Markt am heutigen Mittwoch für seine Kunden.