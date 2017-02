Aufbruchstimmung bei Ostholsteins Genossen

OSTHOLSTEIN -ra- „Bislang liegen uns nur für die Online-Beitritte aktuelle Zahlen vor. Aber alleine hier dürfen wir uns seit der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat über 23 Neueintritte freuen. Besonders schön: Neun der neuen Mitglieder sind noch unter 25“, sagte der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Niclas Dürbrook, der im Hinblick auf den Kreisparteitag am kommenden Sonnabend (25. Februar) in Ahrensbök von einem „kräftigen Schwung“ spricht.

Die neuen Mitglieder sollen beim Parteitag offiziell in der Partei begrüßt werden. Als besonderer Gast ist zudem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig eingeladen, der die Delegierten auf den Landtagswahlkampf einstimmen wird. Auf der Tagesordnung stehen zudem Antragsberatung, Ehrungen, Rechenschaftsberichte und die Neuwahl des Kreisvorstandes. Der bisherige Kreisvorsitzende und ehemalige Landtagsabgeordnete Lars Winter tritt nach seiner Wahl zum Plöner Bürgermeister nicht wieder an. Bislang einziger Bewerber für den Kreisvorsitz ist Niclas Dürbrook. Er war in den vergangenen vier Jahren einer der stellvertretenden Kreisvorsitzenden und ist noch bis Juni Landesvorsitzender der Jusos Schleswig-Holstein. Dürbrook ist 26 Jahre alt, Kreistagsabgeordneter und arbeitet in der Staatskanzlei in Kiel.

Erneut als stellvertretende Kreisvorsitzende kandidieren der Kreistagsfraktionschef Burkhard Klinke und Susanne Bötticher-Meyners aus Süsel. Für die dritte Stellvertretung liegt die Bewerbung von Anastassia Brack aus Pönitz vor. Auch Schatzmeisterin Kerstin Bruhn und Schriftführerin Beate Müller-Behrens bewerben sich erneut. Weitere 13 Bewerbungen liegen für die Positionen der elf Beisitzerinnen und Beisitzer vor. „Wir sind hervorragend aufgestellt für das Wahljahr 2017. Unsere Direktkandidatin Bettina Hagedorn ist Spitzenkandidatin der SPD Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl. Und auch für die Landtagswahl haben wir mit Sandra Redman, Andreas Herkommer und Regina Poersch ein starkes Angebot für die Menschen in unserem Kreis“, so Dürbrook. Der Kreisparteitag wird im Bürgerhaus „Ernst und Elly Prüß“ abgehalten und beginnt Sonnabend um 9.30 Uhr.