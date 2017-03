Freies WLAN in der Altstadt

HEILIGENHAFEN -ra- Hätte es die Mitteilungen von Bürgermeister Heiko Müller (parteilos) nicht gegeben, die jüngste Sitzung des Heiligenhafener Haupt- und Finanzausschusses wäre nach zehn Minuten beendet gewesen. Doch der Verwaltungschef hatte einiges zu berichten.

Ab Ende März soll in der Heiligenhafener Altstadt kostenloses WLAN für Einheimische und Gäste angeboten werden, die dafür benötigten Antennen würden gerade am Rathaus installiert werden. Auf dieses neue Angebot, das zur Attraktivierung der Innenstadt beitragen soll, werde man auch auf einer neu gestalteten Infosäule aufmerksam machen.

Ebenfalls gibt es Neuigkeiten zum geplanten Schutzzaun auf dem Graswarder (wir berichteten). Wie Heiko Müller bereits kürzlich mitgeteilt hatte, habe er eine Stellungnahme an das zuständige Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume geschickt und jetzt eine Antwort erhalten. Ministeriums-Vertreter wollen nach Heiligenhafen kommen, um gemeinsam einen Ortstermin abzuhalten. „Ich schlage vor, dass Vertreter der Fraktionen ebenfalls daran teilnehmen“, sagte Heiko Müller, der weiter hofft, den Zaun noch abwenden zu können.

Monika Rübenkamp war am Montag zwar nicht anwesend, dennoch fiel ihr Name. Die SPD-Fraktionsvorsitzende hatte in der Vergangenheit nahezu bei jeder Sitzung des Hauptausschusses nachgefragt, ob mittlerweile die Kosten, die im Zuge des Rechtsstreites zwischen Heiko Müller und Manfred Wohnrade entstanden waren (wir berichteten), bekannt seien. Am Montag hatte der Bürgermeister Zahlen parat, die er öffentlich vortrug. „Auf meiner Seite sind 10864 Euro zusammengekommen“, so Müller. Des Weiteren seien 2023 Euro an Kosten entstanden, nachdem der Bürgermeister gegen einen in der HP erschienenen Artikel – in diesem wurde aus einer Pressemitteilung der stellvertretenden HVB-Aufsichtsratsvorsitzenden Monika Rübenkamp zum geschlossenen Vergleich zwischen Wohnrade und Müller zitiert – anwaltlich vorgegangen war und eine Gegendarstellung gefordert hatte.

Die Anwaltskosten von Manfred Wohnrade benannte Müller nicht, diese würden nach einem Beschluss des HVB-Aufsichtsrates von den HVB übernommen werden.

Gerd Panitzki (Grüne) wollte von der Verwaltung abschließend wissen, ob sich die Kommunalaufsicht mittlerweile zum Haushalt der Stadt Heiligenhafen geäußert hätte. Kämmerin Ute Dost verneinte, sie sei aber optimistisch, dass in den kommenden zwei bis drei Wochen mit einer Rückmeldung gerechnet werden könnte.