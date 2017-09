Schwimmender Kran als Blickfang

Der schwimmende Kran ist eine echte Attraktion am Kommunalhafen. Zahlreiche Spaziergänger beobachten das Szenario.

EILIGENHAFEN -ra- Am Kommunalhafen tut sich derzeit einiges: Die Arbeiten für den Bau der neuen Fischerbrücke an der Nordseite schreiten voran. „Die Maßnahme befindet sich absolut im Zeitplan“, sagte HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel auf Nachfrage.

Die Rammarbeiten für die Pfähle werden in dieser Woche abgeschlossen, zudem beginnen jetzt die Stahlarbeiten mit dem Abbrennen der Pfähle auf eine einheitliche Höhe. Im Mittelpunkt des Interesses von zahlreichen Spaziergängern steht dabei der große Kran, der auf dem Wasser seine Arbeit verrichtet. „Das Holz für die Längsträger und den Bohlenbelag wird Ende der kommenden Woche angeliefert. Die Holzarbeiten selbst beginnen dann Anfang der übernächsten Woche“, erklärte Joachim Gabriel. Die bestellte WC-Anlage soll schließlich Anfang November installiert werden. Insgesamt rund eine Million Euro kostet die neue Brückenkonstruktion, 75 Prozent von diesem Betrag werden gefördert (wir berichteten). Die Maßnahme hat Ende August begonnen und soll in einem Zeitfenster von zwölf Wochen abgeschlossen sein. Alle Beteiligten sind optimistisch, dass diese ambitionierte Vorgabe gehalten werden kann. „Wir bedanken uns bei den betroffenen Betrieben für die großartige Kooperation während der Bauphase und bei allen Anliegern für ihr Verständnis für die Notwendigkeit der Bauarbeiten und die mit großer Gelassenheit ertragenen Lärmimmissionen“, so Gabriel abschließend.