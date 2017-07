Fingerabdrücke überführen Täterinnen

Heiligenhafen: Polizei nimmt zwei Frauen fest

OLDENBURG -ra- Zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheimes wurden in Oldenburg kürzlich von zwei Frauen an der Haustür nach einem Glas Wasser gefragt. In einem der Fälle gelang es den Täterinnen, unbemerkt in die Wohnung einzudringen und Wertgegenstände zu entwenden, teilt die Polizeidirektion Lübeck in einer Pressenotiz mit.