„Der helfende Mensch“ ist aufgetaucht

HEILIGENHAFEN -ft- Im Auftrag von Heide Moser, der damaligen Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales – und damit auch verantwortlich für die „Psychatrium Gruppe“ der Fachklinik des Landes Schleswig-Holstein–, hatte der auf Gut Bürau bei Neukirchen ansässige Künstler Peter Schröder im Jahr 2000 die Skulptur „Der helfende Mensch“ geschaffen. Bis zur Übernahme des Landeskrankenhauses durch die Ameos Psychiatrie Holding GmbH im Jahr 2004 stand die Skulptur im Eingangsbereich des Psychatriums.

Der Metallbau-Künstler Peter Schröder fragte sich nun, was eigentlich aus seinem Kunstwerk geworden sei. Sein damaliger Auftraggeber hatte darum gebeten, ein Kunstwerk zu schaffen, das den Aufgabenbereich des psychiatrischen Krankenhauses widerspiegeln sollte. So habe er die Skulptur „Der helfenden Mensch“ geschaffen, der mit seinen geöffneten Armen sagen soll: „Hier wirst Du aufgefangen.“ Der Entwurf des Künstlers wurde nach Kiel geschickt und fand auch bei Sozialministerin Heide Moser Bewunderung und Anerkennung. „Ich war glücklich, dass ich mit meinem Entwurf genau das ausgedrückt hatte, wofür das Psychatrium stand“, sagte Peter Schröder im Gespräch mit der HP und ging frohen Herzens an die Arbeit. In seiner Metallwerkstatt auf Gut Bürau entstand in Zusammenarbeit mit Sören Maschmann ein circa vier Meter hohes Kunstwerk aus Edelstahl, das noch im Jahr 2000 aufgestellt und eingeweiht werden konnte. Unverkennbar war auch der Kopf aus einer in Edelstahl eingelassenen großen Glasperle.

Peter Schröder und Ehefrau Heike sind in den letzten Jahren oft auf dem Gelände der Ameos-Klinik gewesen, nur um zu schauen, ob die Skulptur „Der helfende Mensch“ doch noch irgendwo ein Plätzchen gefunden haben könnte. Doch die Skulptur war nicht zu sehen. „Es wäre doch schön, wenn das Kunstwerk wieder einen Platz in der Öffentlichkeit finden könnte“, sagten Peter und Heike Schröder.

Die HP nahm daraufhin Kontakt mit der Ameos-Pressesprecherin Erken Schröder in Neustadt auf. Die Regionalleiterin für Kommunikation im Bereich Ameos-Nord versprach, sich der Sache anzunehmen und schon zwei Tage später erreichte uns ein Rückruf. Erken Schröder teilte mit, dass man die Skulptur gefunden habe. Sie sei in der Ameos-Klinik gut eingelagert. Über das Angebot an den Künstler, mit ihr Kontakt aufzunehmen und alle weiteren Fragen zu klären, haben sich Peter und Heike Schröder sehr gefreut.

Man sei Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „Kunst im offenen Raum“ von Henning Güthe in Gremersdorf, sagte Peter Schröder. Der Künstler und seine Freunde würden sich freuen, wenn „Der helfende Mensch“ wieder einen Platz in der Öffentlichkeit finden würde. Allerdings sollte das, wenn nicht in der Ameos-Klinik Heiligenhafen, doch in der Warderstadt oder der näheren Umgebung sein, denn hier kennen die Menschen schon das Kunstwerk aus der Zeit, als das Psychatrium noch zum Land Schleswig-Holstein gehörte. Für Heike Schröder war der erste Kontakt zur Pressesprecherin der Ameos-Nord sehr positiv und weckt die Hoffnung, dass „Der helfende Mensch“ bald wieder Kunstfreunde begrüßen kann.

Schröders Ameisen an der Elbchaussee

+ In der kleinen Kunstausstellung von Peter Schröder auf Gut Bürau sind auch die „Ameisen von Altona“ zu sehen. © HEILIGENHAFEN24/Foth In der „Kunstwerkstatt Metallgestaltung“ von Peter Schröder sind aber noch andere einmalige Werke entstanden. So berichtete der Künstler von einem Ringelnatz-Abend auf Gut Siggen, wo auch das Ringelnatz-Ameisen-Gedicht vorgetragen wurde: „In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh, und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Rest der Reise“. Das inspirierte den Metall-Künstler, sich mit diesem Thema zu befassen. So schuf Peter Schröder für die Alfred-Toepfer-Stiftung die Ringelnatz-Ameisen aus Schmiedebronze.

Am 8. Mai 2014 bezogen die „Ameisen“ in Hamburg ihr neues Zuhause an der Elb-chaussee/Ecke Liebermannstraße. Diebe verstümmeln die „Ameisen von Altona“, meldete das Hamburger Abendblatt am 1. August 2014, denn unbekannte Täter hatten den Körper und die Hinterteile der Bronze-Ameisen gestohlen. So war Peter Schröder noch einmal gefordert und so hauchte er den „Ameisen von Altona“ noch einmal ein neues Leben ein. Mit Stolz zeigte der Künstler der HP seine kleine Ausstellung auf Gut Bürau mit Kunstwerken, die er geschaffen hat, darunter auch eine Kopie der „Ameisen von Altona“. Wer mehr über den Metall-Künstler erfahren möchte, kann seine Werke unter www.metall-gestaltung.net bewundern.