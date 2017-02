Historische Tourismuszahlen und kritische Debatten

HEILIGENHAFEN -ra- Die guten Nachrichten vorweg: Heiligenhafen hat im vergangenen Jahr historische Tourismuszahlen verzeichnet. Neben 24,49 Prozent mehr Anreisen als im Vorjahr gab es auch eine satte Steigerung bei den Übernachtungen. 647000 stehen 2016 zu Buche, was ein Plus von 18 Prozent gegenüber 2015 bedeutet. „Das sind 100000 Übernachtungen mehr und entspricht einer zusätzlichen lokalen Wertschöpfung von rund 2,8 Millionen Euro – insgesamt reden wir von einer Kaufkraft in Höhe von 18 Millionen Euro, von der Heiligenhafen 2016 profitiert hat“, sagte Touristikleiter Manfred Wohnrade im Rahmen des jüngsten Hauptausschusses am Montagnachmittag.

Die Sitzung war keine drei Minuten alt, da gab es bereits den ersten Aufreger: „Ich bitte darum, Punkt elf von der Tagesordnung zu nehmen. Hier sollen zwei Geschäftsführer-Verträge verlängert werden, ohne dass Rahmenbedingungen und Zahlen bekannt sind. Das ist für mich keine Demokratie mehr, der Stadtvertretung werden Augenbinden verabreicht“, sagte Heiligenhafens Bürgermeister Heiko Müller (parteilos), der hierbei Verstöße gegen das Transparenzgesetz ausmachte. Während Gottfried Grönwald (BfH) entgegnete, dass ihm die Vertragsinhalte sehr wohl bekannt seien, erklärte der Ausschussvorsitzende Stephan Karschnick (CDU): „Du hast dich mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt mit einem Tagesordnungspunkt, der in den nicht öffentlichen Teil gehört, Heiko.“

Geschäftsführerverträge sollen verlängert werden

In der Tat ging es bei Tagesordnungspunkt elf um die Verlängerung der Verträge der HVB-Doppelspitze. Bislang wurden die Verträge immer um fünf Jahre verlängert, Ende 2017 laufen die aktuellen Arbeitspapiere von Manfred Wohnrade und Joachim Gabriel aus. „Dem blicke ich entspannt entgegen. Wir haben viel erreicht, und ich denke, dass das zur Kenntnis genommen wurde“, sagte Manfred Wohnrade gestern auf HP-Nachfrage. Dennoch müsse man hinterfragen, in welchem Licht man in der Öffentlichkeit vom Bürgermeister dargestellt werde, wenn angebliche „Mauscheleien“ bei den Geschäftsführer-Verträgen ins Spiel gebracht würden. „Dass so etwas überhaupt öffentlich diskutiert wird, ist ein fragwürdiger Umgang“, sagte Wohnrade.

Im Vergleich zu sonstigen Sitzungen des Hauptausschusses war das Besucherinte-resse am Montagnachmittag sehr groß, was wohl auch an Tagesordnungspunkt neun lag: „Zuständigkeitschaos in Heiligenhafen“. Stephan Karschnick zitierte fast den gesamten in der HP erschienenen Artikel, der sich mit der Ankündigung des Ausschusses beschäftigt hatte. „Diese Art und Weise gefällt mir gar nicht. Man kann doch über alles reden, aber man muss doch nicht schon im Vorfeld den großen Hammer herausholen. Das ist ein Umgang, der mit uns Ehrenamtlern gepflegt wird, der nicht zielführend ist.“

In seinen Ausführungen zum angeblichen „Zuständigkeitschaos“ in Heiligenhafen zählte Heiko Müller unter anderem die Baustelle Elefantenbrücke auf. „Der Zeitpunkt ist gekommen, den Spiegel hochzuhalten – zum Wohle unserer Stadt und zum Wohle der Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger.“ Dass die Brücke insgesamt zwei Mal geplant werden musste und die Baustelle mittlerweile „vier Mal abgesoffen“ sei, sei nicht hinnehmbar. „Das ist eine Nummer, die die von der HVB beauftragte Firma zu verantworten hat. Mit einer Planung ins Blaue kann man so ein Projekt nicht angehen. Probebohrungen und eine genaue Untersuchung des Umfeldes hätten eine zweite Planungsrunde vermeiden können“, so Müller, der sich dafür aussprach, seine Fachleute in der Bauverwaltung mehr einzubinden.

Brückenbau: Alte Pläne sind verschollen

Stephan Karschnick sprach davon, dass die alten Baupläne der Brücke nicht im Bauamt auffindbar gewesen seien, selbst der frühere Bauamtsleiter Marcel Quattek habe seinerzeit nichts finden können. „Deshalb war es für die beauftragte Firma auch so schwierig, die Sache anzugehen. Niemand wusste, was da unten noch alles liegt“, sagte Karschnick. Dass die Baukosten mittlerweile an der Eine-Million-Euro-Grenze kratzen würden, widersprach Manfred Wohnrade gestern. „Es ist weit davon entfernt.“

Ein weiterer Kritikpunkt Müllers betraf das Hochwasser in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar. Eine Hochleistungspumpe im Bereich des Kommunalhafens sei nicht zur Verfügung gestellt worden, stattdessen hätten 100 Feuerwehrleute diese Arbeit in kleinteiligen Schritten übernehmen müssen. Auch hier konterte Wohnrade: „Diese Pumpe wurde laut unseres Vorarbeiters zu keiner Zeit angefordert. Warum sollten wir diese zurückhalten?“

Ebenfalls ging der Heiligenhafener Verwaltungschef abschließend noch einmal auf die zwischenzeitlichen Sandlagerungen am Hauptstrand ein. „Das wurde leider nicht mit uns abgestimmt. Die beauftragte Firma hat das einfach so gemacht. Ich denke, Hand in Hand hätte man mehr erreicht.“ Später brach Karschnick Müllers Ausführungen ab, nachdem dieser öffentlich einen Bürger benannt hatte, bei dem man sich fragen müsse, ob er im Rahmen seines Engagements für das Testbuhnenfeld auf der HVB-Gehaltsliste stehe. Karschnick: „Es wird zu unsachlich hier, das führt zu nichts. Wir warten auf Fakten.“