Infoabend im Großenbroder „MeerHuus“

GTS gibt Einblick in ihre Arbeit und regt zum Mitmachen an/Online-Meldescheine, Online-Buchbarkeit und Planungsbereiche am Südstrand vorgestellt

Ubbo Voss erklärt zu Beginn nicht nur den Ablauf des Abends, sondern im Überblick auch die Aufgaben der GTS.

GROSSENBRODE -mb- Mitmachen bei den Themen, die am Mittwochabend im Großenbroder „MeerHuus“ vorgestellt wurden, sei ein wichtiger Punkt, warum diese Veranstaltung überhaupt stattfinden würde, erklärte Touristikleiter und GTS-Geschäftsführer Ubbo Voss zur Eröffnung der Infoveranstaltung. Voss nutzte in diesem Rahmen auch die Gelegenheit, die Gäste über die Arbeit der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG (GTS) zu informieren, deren Aufgaben weiter zunehmen werden, mit Blick auf mittelfristig anvisierte 500000 Übernachtungen, so der Touristikleiter.

In einem Satz lässt sich sagen, dass die GTS durch die Gemeinde mit den Aufgaben der Herstellung, der Unterhaltung, der Verwaltung und dem Betrieb der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen betraut ist. Zudem wird kräftig investiert, denn die GTS trage auch dafür Sorge, dass eine ansprechende Infrastruktur vorgehalten werde, erklärte Voss, der einige Beispiele nannte: „Allein für den Buhnenbau von 2013 bis 2017 haben wir 1,4 Millionen Euro brutto ausgegeben.“ Die letzten Schritte im nächsten Jahr seien die Verlängerung von Buhne 7 und der Neubau der Buhne 8. „Die Vertiefung des Binnensees und die Sandaufspülung werden 600000 Euro kosten.“ Für 5,8 Millionen habe man vom Promenadenweg am Kommunalhafen über den Seebrückenvorplatz bis zum nördlichen Uferweg Ideen entwickelt und erkannt, was zu tun sei. „Möglich ist das natürlich nur, weil uns signalisiert wurde, dass dies bis zu 70 Prozent förderfähig sei.“ Wie weit die Planungen vorangeschritten sind, erklärte wenig später Arnd Schäfer vom Ingenieurbüro Benthien.

Damit sei es natürlich nicht getan, fuhr Voss fort: „Die Infrastruktur muss auch gepflegt und gewartet werden – und zwar im ganzen Ort. Wir sind Ostseeheilbad und das müssen wir auch zum Ausdruck bringen.“ Personell sei der Bauhof noch nicht so aufgestellt, wie man sich das wünschen würde, so der Tourismusleiter, der darauf verwies, dass beispielsweise die Zunahme an Veranstaltungen auch zu einer verstärkten Belastung geführt hätte. Entsprechend werde der Bauhof im nächsten Jahr um zwei Mitarbeiter aufgestockt.

All dies kostet und im Fall von Großenbrode sind das 2016 in der Bilanz 2,1 Millionen Euro. 40 Prozent der Kosten deckt die Gemeinde, 34 Prozent werden durch den Kurbeitrag generiert, der die anfallenden Kosten niemals alleine werde deckeln können, sagte Voss. Die vorgehaltenen Leistungen entsprechend zurückzufahren, sei keine Option, denn man stehe im Wettbewerb, dem man anders nicht standhalten könne.

Eine Möglichkeit, sich gegenüber der Konkurrenz gut zu positionieren und auf sich aufmerksam zu machen, sind Angebote, für die es eine wachsende Nachfrage gibt, jedoch noch keine entsprechende Verbreitung. Anja Bode, die beim Deutschen Heilbäderverband (DHV) verantwortliche Projektleiterin ist, sprach in ihrem Vortrag von der „Allergikerfreundlichen Kommune“. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung sei von Allergien betroffen – auf deren Nöte müsse man eingehen, so Bode. Die „Allergikerfreundliche Kommune“ ist ein Urlaubsort, der nach medizinischen Kriterien als allergikerfreundlich zertifiziert ist. Er bietet im nichtmedizinischen Bereich Allergikern eine die gesamte touristische Servicekette umfassende Infrastruktur an. Es gebe Synergieeffekte mit anderen touristischen Themen wie Wandern und familienfreundliche Angebote.

Die Zertifizierung führt die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) durch; das ECARF-Qualitätssiegel ist lizenzkostenfrei und muss alle zwei Jahre erneuert werden. Bei der Umsetzung hilft der DHV.

Im weiteren Verlauf des Abends trat Heike Kröger vom Tourismus-Service Großenbrode ans Rednerpult und berichtete von den Vorzügen durch die Nutzung des Online-Meldescheines. Allein die Arbeitszeit, ganz zu schweigen vom Aufwand für die Vermieter, umfasse auf Seiten der GTS mehrere Hundert Stunden, so Kröger, die daraufhin den Ablauf des alten Verfahrens kurz wiedergab, um anschließend die Vorzüge der digitalen Variante vorzustellen. Auch die Zunahme der Meldescheine werde voraussichtlich weiter ansteigen. „Allein in den letzten zehn Jahren gab es eine Verdopplung auf rund 12000. Für 2017 wird diese Zahl im Zuge der gesteigerten Bettenzahlen und der ganzjährigen Kurabgabe zwangsläufig zunehmen“, prognostizierte Kröger, die bei der Nutzung des Online-Meldescheines von einer 85-prozentigen Zeitersparnis sprach, bei einer Fehlerquote von unter einem Prozent. „Aus vier Seiten mit drei Durchschlägen wird am Ende eine Seite, die schlussendlich nur ausgedruckt werden muss und die Kurkarte enthält“, verdeutlichte Heike Kröger. Tourismusleiter Voss sprach von Orten, die dies bereits zu 90 Prozent verwenden würden. „Da wollen wir längerfristig auch hin“, so Voss, der aber klarstellte, dass die analoge Variante weiterhin Bestand haben werde.

Auch der folgende Vortrag siedelte sich in der digitalen Welt an – Andreas Lüthje vom Gästeservice der GTS sprach über die Vorzüge der Online-Buchbarkeit. Die Nutzung des Internets nehme weiter zu und sei keineswegs auf jüngere Generationen beschränkt. Dieser Entwicklung müsse man zwangsläufig auch Rechnung tragen, sagte Lüthje. Natürlich sei das Abtelefonieren oder das Schreiben einer E-Mail mit dem Gastgeberverzeichnis in der Hand auch heute noch oftmals eine Option – „es ist jedoch umständlich und offensichtlich nicht mehr zeitgemäß“, so der GTS-Mitarbeiter und verwies auf die Tatsache, dass Hotelbuchungen und Urlaubsreisen mittlerweile zu den zehn wichtigsten Produkten gehören, die online gekauft werden würden. Diesem veränderten Buchungsverhalten könne man sich auf zweierlei Weise annehmen: Durch einen Vertrag mit der GTS werde das Angebot über die Internetseite www.grossenbrode.de buchbar und in einem nächsten Schritt, übernommen durch die GTS, die Präsenz auf weiteren namhaften Portalen wie unter anderem „FeWo-direkt“, „fewo.de“ und „Casamundo“ möglich. Die Vorteile seien zahlreich, betonte Lüthje und zählte unter anderem die Nutzung eines Belegkalenders, die grenzenlose Erreichbarkeit, die 24-stündige Verfügbarkeit und den Versand einer automatischen Buchungsbestätigung auf. Für die Online-Meldescheine und die Online-Buchbarkeit gibt es Auskunft im Rathaus, ergänzte Voss. Die GTS bietet zudem am 11. Februar und am 4. März, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr, einen Workshop zu diesen Themen an – eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Das „Sahnestück“, wie es der Touristikleiter bezeichnete, habe man sich für den Schluss aufgehoben. Auftritt Arnd Schäfer, vom Ingenieurbüro Benthien, der die zwei Planungsbereiche Uferwegpromenade Kommunalhafen/Großenbrode Kai und Seebrückevorplatz/Nord-Promenade des 5,8 Millionen Euro Vorhabens auf die wesentlichen Punkte herunterbrach und dem Publikum anschaulich vorstellte. In dieser Woche habe man einen Termin mit der Investitionsbank und dem Wirtschaftsministerium gehabt, so Schäfer. „Man hat uns eingeladen – das ist ein gutes Zeichen.“ Insgesamt wird auf einer Länge von 1,4 Kilometern umgeplant und neu gestaltet. Entlang einer gepflasterten Promenade mit Blick auf die Ostsee, die zwischen 3,5 und vier Metern breit sein soll, sind Freizeitangebote und Aufenthaltsflächen in der Planung vorgesehen.