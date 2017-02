Messerstecherei vor Party-Halle: Angeklagter bestreitet Tat

LÜBECK/HEILIGENHAFEN -ra- Was hat sich in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli vergangenen Jahres vor der Heiligenhafener Autokrafthalle abgespielt? Das versucht seit Mittwochmorgen das Lübecker Landgericht zu rekonstruieren. Im Rahmen der Hafenfesttage fand eine rauschende Partynacht statt, doch nur wenige Meter von der feiernden Menge entfernt ereignete sich in der Nähe des Hallen-Eingangs ein regelrechtes Blutbad. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren erlitten schwere Stichverletzungen, zwei von ihnen konnten nur durch eine Notoperation gerettet werden. Die Taten werden einem 19-jährigen Oldenburger zur Last gelegt, der eine Beteiligung abstreitet.

Keine Frage, eine Auseinandersetzung habe es vor der Autokrafthalle gegeben, das leugnet der 19-Jährige nicht. Doch wie sich diese entwickelt hat und ausgegangen ist, da gehen die Meinungen der beteiligten Parteien stark auseinander. Während der Angeklagte am Mittwochmorgen angab, dass er, sein Bruder und ein weiterer Freund von einer Männer-Gruppe angegangen worden seien und sich lediglich mit ihren Fäusten gewehrt hätten, berichteten die Geschädigten später von einem ganz anderen Szenario. „Es wurde ein Schlagring gezogen und mein Bruder hat uns gewarnt, dass die Männer ein Messer haben. Ich hatte keine Waffe und habe mich nur mit den Fäusten verteidigt“, sagte der Angeklagte. „Wie erklären Sie sich denn die schweren Stichverletzungen?“, wollte Richterin Helga von Lukowicz wissen. „Ich weiß es nicht. Als ich das Gelände verlassen habe, lag niemand am Boden. Ich hatte zuvor zu keiner Zeit ein Messer in der Hand“, beteuerte der 19-jährige Oldenburger, der seit Ende Juli in Untersuchungshaft sitzt.

Als erster Zeuge wurde der Nebenkläger befragt, der nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte, wie Staatsanwältin Ann-Sofie Portius eingangs vorgetragen hatte. „Der Angeklagte hatte mich schon in der Disco angesprochen und gesagt, dass ich mit vor die Tür kommen soll. Da hat sein Bruder gewartet, der mich in den Schwitzkasten genommen hat. Daraufhin haben beide auf mich eingeschlagen“, sagte der Nebenkläger vor Gericht. Ebenfalls sei er immer wieder gefragt worden, ob er eine bestimmte junge Dame geküsst hätte – der 23-Jährige bestritt dieses. Auch hier gibt es Widersprüche in den Darstellungen der Beteiligten. Der Angeklagte gab zu, den 23-Jährigen im Auftrag seines Bruders aus der Halle geholt zu haben, sich dann aber umgehend wieder zurück zur Party begeben zu haben. „Ich weiß nicht, was mein Bruder genau von ihm wollte. Ich bin sofort wieder reingegangen.“

Der Geschädigte gab im weiteren Verlauf seiner Befragung an, dass ihm kurze Zeit später die Flucht zurück in die Autokrafthalle gelungen sei, wo er auf seine Freunde traf und umgehend den Heimweg antreten wollte. Draußen sei man wieder auf die Männer-Gruppe gestoßen, und es habe sich eine Rangelei entwickelt, die die Messerstecherei zur Folge gehabt hätte – so die Version des 23-Jährigen, dessen Ausführungen von einem Dolmetscher ins Deutsche übersetzt werden mussten. „Sind Sie sicher, dass es der Angeklagte ist, der Sie aus der Disco gelotst hat und später auch zugestochen hat?“, fragte die Richterin. „Zu 100 Prozent“, so der Nebenkläger, der nach eigenen Angaben noch immer unter starken Schmerzen leidet und seit dem Vorfall öffentliche Veranstaltungen meidet. Die gleiche Geschichte bestätigte später ein weiterer Zeuge, der ebenfalls bei der Auseinandersetzung verletzt wurde. Die Verhandlung wird am 13. Februar fortgesetzt, dann will auch der Bruder des Angeklagten aussagen. Mit einem Urteil wird am 13. März gerechnet.